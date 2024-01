De Kalmar RS6 is geen Audi, maar een Porsche: en toch ook geen RS2. Maar wat is het dan wel?

De Porsche 911 Dakar is de Autoblog Auto van het Jaar 2024. Dat had niemand durven bevroeden, behalve dan de genen die er dan daadwerkelijk op gestemd hebben. En dat waren er een hoop! Bij ons op de redactie lopen er stiekem ook een hoop fans van rond. Het grootste nadeel van de 911 Dakar is zijn prijs. Het is een serieus dure auto met een vanafprijs van meer dan drie ton. En dat is nog voor de beruchte Porsche-opties.

Voor mensen die graag offroaden met een Porsche 911 en daar iets minder geld aan uit willen geven is daar de Kalmar RS6. Nee, Dat is geen Audi maar echt een Porsche. De basis is de minst geliefde 911-generatie: de 996.

Langzaam maar zeker komen er echter telkens meer bedrijven die inzien dat de 996 een geweldige basis is om iets van te maken. Geen restomod, maar een GT3-achtige auto is goed mogelijk, evenals een Dakar-alternatief, zoals in dit geval. Het project is van Kalmar Automotive, dat ook al 964’s en Cayennes ombouwt.

Kleine wieltjes

De Kalmar RS6 past een beproefd recept toe. Maar zoals wel vaker is het meer de uitwerking van het recept dat bepaalt of het geslaagd is of niet. Er is een liftkit waarmee je 996 80 mm die verkeerde kant opgaat. Verder zijn er offroad-velgen (slechts 6×16 groot) en offroad banden. De aankleding met de stickers, dakdragers, reservewielhouder: het ziet er waanzinnig cool uit.

Qua techniek is Kalmar trots op een speciaal ontwikkeld sperdifferentieel. Wat het precies doet: geen idee, maar hopelijk kom je er makkelijker mee door zand, blubber en sneeuw. De aandrijving-opties zijn eindeloos. Niet geheel ontoevallig is dat omdat dat bij Porwche ook het geval was. Dus je kan kiezen uit achterwiel- of vierwielaandrijving. Een handbak of automaat. Mocht je een Mezger willen, dan kan dat zowel atmosferisch (GT3 blok) of geblazen (Turbo en GT2 motor).

Prijs Kalmar RS6

In het interieur hoef je geen spannende dingen te verwachten. Geen bijzondere aankleding, tapijten of afwerking. Nee, ze hebben zoveel mogelijk gestript om de Kalmar RS-6 zo licht mogelijk te maken. Vervolgens zijn er wel Recaro schaalstoelen gemonteerd om jou goed op je plek te houden.

Dan zijn we aangekomen bij het kopje kosten. Dat valt reuze mee, eigenlijk. Het begint bij zo’n 45 mille. Dan dien je wel eventjes zelf een 996 mee te nemen. Gelukkig hebben we hier nog een roze exemplaar in de Autoblog Garage staan.