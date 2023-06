BMW 5 Serie (E12) na 35 jaar van de bodem gevist!

Wel eerst even poetsen, maar deze klassieke BMW 520i die een goede 35 jaar op de bodem van een rivier lag zal geveild worden.

Hobby´s zijn voor een mens belangrijk. Vissen is een bezigheid dat veel Nederlanders doen als liefhebberij. Ook in Duitsland vissen veel mensen en een visser heeft wel de ultieme vangst aan zijn hengel weten te krijgen. Namelijk een klassieke 520i.

Klassieke BMW 520i in rivier

De politie was er natuurlijk snel bij. Het zou namelijk zomaar een ongeluk (of erger) geweest kunnen zijn en misschien drijven er nog wat lijken in. Na 35 jaar -zo lang heeft de auto vermoedelijk op de bodem gelegen- blijft er niet veel van je over. Goed nieuws: er zijn geen lichamen, of restanten daarvan, gevonden. De politie heeft de lichtblauwe auto uit de rivier Isar getakeld en hij was nog in een verrassend goede staat. Knap, want de Duitse apk was al in december 1988 verlopen. De politie zegt tegen het Duitse Auto Motor und Sport:

We waren meteen gefascineerd door de goed bewaarde onderzijde.

Het is compleet onduidelijk hoe de 5 Serie in de rivier kwam en wie de eigenaar is. Ondanks dat het kenteken er nog op zat en te lezen was. Toch is de Polizei er niet achter gekomen wie de eigenaar is, daarom gaat de Duitse overheid de auto binnenkort veilen. Oh ja, dat komt mede doordat Duitsland nog strengere privacyregels heeft dan ons landje, daar worden door deze regels de gegevens van de eigenaar vernietigd.

Veiling

De auto uit de jaren zeventig zat natuurlijk vol blubber, maar dat is misschien juist goed geweest. De E12 was zo diep in de modder gezakt, dat zuurstof er bijna niet meer bij kon. Daarom is er nauwelijks roestvorming op de BMW.

De auto moet eerst grondig schoongemaakt worden, dat begrijp je. Daarnaast moet je wel zin hebben in een restauratieprojectje. De auto is echt oud en zal hier en daar wel de nodige aandacht eisen. De auto gaat geveild worden omdat niet meer vastgesteld kan worden wie de eigenaar is.

Daarom wordt de staat, in dit geval Beieren, de eigenaar. Zij zitten niet te wachten op een dienstauto van 35 jaar oud en daarom wordt de BMW verkocht via Customs Auction. De veiling zal online zijn, dus jij kan ook een bod uitbrengen. Misschien kan je de auto een mooi plekje geven in je nog aan te schaffen nieuwe huis.

Foto via Polizei Niederbayern op Facebook