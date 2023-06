Intensieve veeteelt blijkt extreem goed te zijn voor milieu

Intensieve veeteelt blijkt zeer goed voor het milieu te zijn.

Nu de aarde helemaal naar de knoppen gaat aan de woke ideologie en klimaatverandering, is het mooi dat bedrijven aan het milieu denken. Auto’s op stroom en auto’s op waterstof kennen we inmiddels. Maar een nieuw alternatief komt er straks in de vorm van auto’s die op melk rijden.

In ‘Murica/Canada gaat een bedrijf namelijk ethanol maken uit een bijproduct van het filteren van melk. Het bedrijf in kwestie maakte daar al iets anders van, namelijk vodka. Deze drank noemt men toepasselijk genoeg Vodkow. Maar ja, als je drank kan maken, kan je natuurlijk ook bio-ethanol maken voor auto’s.

Precies dat gaat nu gebeuren. Er komt een fabriek van 41 miljoen Dollar, die goed moet zijn voor een jaarlijkse ethanolproductie van 2,2 miljoen gallon per jaar. Elke Amerikaanse gallon is 3,78 liter peut. Daar kan je dus best een aardig stukje op rijden. desnoods op snelheid in de Indianapolis 500 op weg naar een glas melk.

Rekenaars hebben berekend dat het hele proces 14.500 ton bespaart aan CO2-uitstoot. Daarmee wordt de carbon footprint van The Michigan Milk Producers Association naar verluidt met vijf procent verkleind.

Haters zijn echter niet meteen overtuigd. Zij wijzen er vooral op dat de productie van melk goed is voor twee procent van de totale CO2-uitstoot van heel Amerika en 20 procent van de Amerikaanse agricultuur. Tevens is bekend dat bio-ethanol uit maïs produceren potentieel slèchter is voor het milieu dan gewoon goede oude fossiele brandstof gebruiken. Zoals zo vaak is echter moeilijk te identificeren of en zo ja welke kant aan het goochelen is met cijfertjes. Waarvan akte.