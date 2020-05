Dit kunnen we verwachten van de BMW M5 CS

Met de BMW M5 CS gaan de Duitsers het succesvolle M5-recept uitmelken. En terecht.

Er is net een nieuwe Audi RS6. Binnenkort wordt de vernieuwde Mercedes-AMG E63 onthuld. Ook BMW heeft hete ijzers in het vuur hangen. We nemen op deze schitterende hemelvaartsdag precies met je door wat je kunt verwachten van de vernieuwde M5!

Life Cycle Impulse 5 Serie (G30)

Allereerst staat er een facelift gepland voor de huidige BMW 5 Serie (G30). Nu lekten over die auto de gegevens als een K3-zangeres in de overgang. Links en rechts konden wij jullie al verblijden met afbeeldingen van de 5 Serie LCI (Life Cycle Impulse). Maar hoe staat het dan met de M5 (F90)? Uiteraard gaat deze ook onder het mes. Goed nieuws: die clowneske neus van de M3, 4 Serie en grote SUV’s komen níet op de M5!

M5 (F90)

Uiteraard zal het beginnen met een reguliere instap-M5, met daarboven een M5 Competition. Meer vermogen lijkt aannemelijk, maar is zeer onwaarschijnlijk. Daar komen we nog op terug. De S58-motor levert nu 600 pk en 625 pk in de Competition. Dat is ook het geval met de X5M, X6M en M8-varianten. De meeste wijzigingen aan de M5 zullen zuiver cosmetisch zijn. Denk aan nieuwe velgen, kleuren, bekledingen, andere bumpers en koplampen. In het interieur zullen de wijzigingen wat groter zijn, maar dat zijn geen wijzigingen die specifiek voor de M5 zijn.

M5 CS

Wel specifiek voor de M5 is de komst voor een nieuwe topuitvoering. In navolging van de M2, M3 en M4 zal voor het eerst een M5 CS verschijnen. Dit is een scherpere, snellere, krachtigere en ruigere versie, waarmee het nog net leuk is om op de straat te rijden. Nu moeten we erbij aantekenen dat de M5 in Competition-trim al behoorlijk stug is, dus we zijn benieuwd hoe dat gaat uitpakken voor de M5 CS.

Heftiger eindresultaat

De wijzigingen aan de nieuwe M5 CS zullen subtiel zijn, maar wel zorgen voor een heftiger eindresultaat. Volgens het doorgaans uitstekend geïnformeerde BMWblog wordt de M5 CS wat lichter én krachtiger. Zo zal er meer gebruik gemaakt worden van koolstofvezel. Zo zullen naast het dak ook de motorkap en achterklep van het dure doch lichte goedje gemaakt worden. Ook worden er lichtere velgen gemonteerd en wordt de aerodynamica verbetert middels een nieuwe splitter en grotere achterspoiler.

Meer vermogen

Op zich is het vrij logisch dat BMW niet rommelt met de motor an de gewone M5. Zo wordt het aanbod alleen maar groter en hoeft de motor niet opnieuw gehomologeerd te worden voor emissietests en dergelijke. Dat is dan meteen de reden waarom Special Editions bijna nooit extra vermogen krijgen. De CS krijgt gelukkig wél meer vermogen. Waarschijnlijk zo’n 650 pk en 800 Nm uit de zelfde biturbo V8.

27 mei

Qua aantallen zou je een beperkte oplage kunnen verwachten, maar dit soort topmodellen verkopen tegenwoordig dusdanig goed, dat wij de kans reëler achten dat het gewoon een model in de M5-range zal worden. De 5 Serie facelift wordt verwacht op 27 mei aanstaande. De M5 volgt wat later, met nog wat later de M5 CS.