Geen toekomst voor V12 en quadturbodiesel bij BMW

Het hoge woord is eruit.





He4t zat er al een tijdje aan te komen en links en rechts hebben we wel ingelichte bronnen kunnen raadplegen. Deze wisten twee dingen te melden. Ten eerste dat de V12 bij BMW aan zijn einde komt. Het tweede is dat de quadturbodiesel aan zijn einde komt.

Dat meldt Auto News Europe naar aanleiding van een interview met BMW-baas Klaus Fröhlich. Deze bevestigt dat de 3.0 met vier turbo’s uit de ’50d’ modellen binnenkort geschrapt worden zonder een opvolger te introduceren. Ook de 1.5 diesel uit de Mini Cooper D gaat eruit.

‘B57D30S0’

De ’50d’ motor, beter bekend als B57D30S0 is volgens Fröhlich veel te complex en te duur om te bouwen. Over de 1.5 diesel wordt verder met geen woord gerept, maar in principe zijn kleine diesels niet meer in trek. De V12 is gewoon te duur om aan te passen aan de telkens strenger wordende eisen.

Ook einde V8 in zicht

Maar zoals Youp van ’t Hek zou zeggen: “Maar daarmee is de story nog niet ready!”. Fröhlich weet namelijk de sfeer nog bitterder te maken. Volgens hem zit de V8 ook op de schopstoel. Naar het schijnt is het bijzonder lastig om een solide business case te maken om dit motortype te behouden. Waarschijnlijk zal de V8 het langer uithouden dan 2023 (wanneer de V12 eruit gaat), maar deze motor heeft zeker niet het eeuwige leven.

Goed nieuws

Is het dan allemaal slecht nieuws? Welnee. Ook voor de petrolhead blijft er voldoende te genieten bij BMW. Klaus Fröhlich verklapt namelijk dat ze al aan het werken zijn aan een zescilinder hybride met 600 pk en voldoende koppel om de meeste automaten te vernietigen. Ook wordt er bevestigd dat de vier– en zescilinder motoren nog even zullen blijven. De diesels minimaal 20 jaar, de benzinemotoren minimaal 30 jaar.

Mocht je het er niet mee eens zijn, kun je het zoals gewoonlijk in de commentsecite laten weten. Een petitie starten lijkt verspilde moeite te zijn, want Fröhlich heeft het niet zo met fanboys.