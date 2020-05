Strakgetrokken E53 AMG Coupé is een subtiele dikkerd

De strakgetrokken E53 AMG Coupé is weer helemaal fris.

Het gaat lekker met dikke Duitsers die worden opgefrist vandaag. Het begon met de Mercedes E-Klasse Cabrio en daarna de vernieuwde BMW 5 Serie. We gaan meteen door met de strakgetrokken E53 AMG Coupé!

Subtiele dikkerd

Zoals we in de titel verklappen, het is weer een subtiele dikkerd geworden. Dat is eigenlijk iets wat we wel mogen waarderen in dit soort auto’s. Tegenwoordig zijn snelle uitvoeringen van reguliere auto’s overdreven dik. Veel te grote bumpers, veel te grote wielen en veel te vel uitlaten die scheetjes en plofjes laten.

Autobahnliefhebber

Dat is allemaal bijzonder leuk als je wilt opvallen en met de C63 AMG Coupé is bovenstaande prima mogelijk, maar voor de Autobahnliefhebber met grijzende slapen is er de strakgetrokken E53 AMG Coupé.

Bescheiden

Het eerste dat opvalt aan de vernieuwde E53 AMG Coupé is dat de cijfers lang niet zo indrukwekkend zijn als bij de eerder genoemde C63 AMG. Onder de kap huist een 3 liter grote zes-in-lijn met 48V-ondersteuning. Deze is goed voor 435 pk aan vermogen en 520 Nm aan koppel. Bescheiden, maar echt meer dan voldoende dus.

270 km/u

De E53 AMG is er zowel als coupé als cabriolet. In beide gevallen heb je standaard een negentraps 9G-Tronic automaat tot je beschikking. Deze verdeelt de krachten middels het 4Matic vierwielaandrijvingssysteem. De E53 AMG Coupé doet 4,4 seconden erover om naar de 100 km/u te snellen, de E53 Cabrio heeft 2 tienden meer nodig. De topsnelheid van beide modellen bedraagt 250 km/u, maar tegen betaling verlegt Mercedes de begrenzer naar 270 km/u. Je gaat je zo langzaam afvragen: “Waarom zou je ook alweer voor een C63 gaan?

Voorzijde

Net zoals de reguliere E-Klasse Cabrio/Coupé facelift is het grootste verschil aan de voorzijde te vinden. Het front is opgefrist middels een nieuwe grille, bumper en koplampen. Aan de achterzijde zijn de verschillen minder groot. Aan de achterkant kun je de E53 AMG eenvoudig herkennen aan de vier ronde uitlaten. Het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar dat is eigenlijk veel gaver dan die enorme stortkokers. Alleen even de emblemen eraf laten halen, dan is deze helamaal af.

Carbon

Je kan kiezen uit twee nieuwe kleuren: Graphite Grey Metallic en Designo Brilliand Blue Magno. Ook is het Night Package leverbaar, dan krijg je donkere sierlijsten en velgen. Ook is er een AMG Carbon Fibre Package II, met nóg meer koolstofvezel-spulletjes ter verfraaiing van de strakgetrokken E53 AMG Coupé.

Intereur

In het interieur zien we dezelfde wijzigingen als bij de Cabriolet van vanochtend. Alleen is op de persfoto’s het interieur helemaal donker. Daardoor zie je wel dat het binnenste van de E53 nog steeds zijn charme heeft, terwijl het interieur veel Duitsers juist heel erg saai wordt in het zwart.

Extra

Ondanks dat het een dikkerd is, zullen de meeste items in het interieur niet standaard zijn. De dikke lederen sportstoelen, rode stiksels, koolstofvezel inleg en dergelijke zullen overigens waarschijnlijk tegen betaling leverbaar zijn. Maar ja, iemand die een E53 besteld, weet dat er nog wat kosten bovenop de vraagprijs komen. Wel krijg je standaard het enorme MBUX scherm.

Over prijzen gesproken, die zijn nog niet bekend voor de strakgetrokken E53 AMG Coupé. Het model van voor de facelift kostte 125.463 euro. Net als de E-Klasse Cabriolet verwachten we de E53 Coupé later dit jaar.