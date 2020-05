De vernieuwde E-Klasse Cabrio knalt je scherm op

De vernieuwde E-Klasse Cabrio is weer helemaal bij de tijd.

Mercedes heeft het doek getrokken van een van zijn meest unieke auto’s: de E-Klasse Cabriolet. Het is namelijk een auto zonder directe concurrent, eigenlijk. Waar er voldoende merken zijn met een D-segment cabrio (waaronder Mercedes!) zijn er geen merken met een E-segment cabriolet.

E-Klasse Cabrio

Mercedes heeft er wel eentje in de vorm van de E-Klasse Cabrio, die nu helemaal vernieuwd is. We gebruiken het woord vernieuwd bewust, want het betreft een zogenaamde facelift. Alle wijzigingen gelden overigens ook voor de E-Klasse coupé, die tegelijkertijd wordt strakgetrokken. Mercedes heeft alleen afbeeldingen meegegeven van de E-Klasse Cabriolet.

Voorzijde

Het grootste verschil zie je aan de voorzijde. Daar is het front strakgetrokken en zijn er nieuwe koplampen. De achterlichten zijn identiek aan de vorige, maar er is wel een andere bumper. Mocht het niet sportief genoeg zijn, dan is er nog een AMG-Line sportpakket.

Interieur

In het interieur worden ook de nodige wijzigingen gemaakt, waaronder nieuwe bekledingen, nieuwe opties qua stuurwielen en het nieuwste M-BUX infotainment systeem met een 12,3 inch scherm. Uiteraard kun je daar Apple CarPlay of Android Auto op gebruiken.

Touchpad

Om dit te bedienen is er nu een touchpad in plaats van een draaischijf. Ook is er het ‘Hey Mercedes’-spraakherkenningssysteem. Het werkt erg goed, tenzij je een rijtest houdt over een Mercedes en de merknaam meerdere keren uit moet spreken. Het systeem reageert dan in elk geval wel.

Motoren

Betreft motoren is er goed nieuws. De oude 3.0 V6 is eindelijk komen te vervallen. In plaats daarvan is de vernieuwde E-Klasse cabrio leverbaar met de 3.0 zes-in-lijn met EQ-Boost (48V ondersteuning). Met deze motor konden we kennis maken in de GLE 450 en het is werkelijk een snoepje. De motor is soepel, krachtig en brengt een aangenaam geluid voort. In de E450 Cabriolet is de motor goed voor 362 pk aan vermogen en 520 Nm aan koppel.

Diesel?

Het is een beetje een vreemde combinatie, maar Mercedes biedt ook diverse dieselmotoren aan voor de vernieuwde E-Klasse Cabriolet. Zo is er een viercilinder (OM 654 M) diesel met 48V-ondersteuning, goed voor maar liefst 265 pk. Ook is er een zescilinder dieselmotor met 340 pk.

Om het even duidelijk te maken, dit is de motorenrange vanaf nu:

E200 (197 pk / 320 Nm)

E200 4Matic (197 pk / 320 Nm)

E300 (258 pk / 370 Nm)

E220d (194 pk / 400 Nm)

E220d 4Matic (194 pk / 400 Nm)

E400d 4Matic (340 pk / 700 Nm)

De vernieuwde E-Klasse Cabriolet en Coupé staan later dit jaar in de showrooms.