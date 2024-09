Kleine Japanse sportauto maakt wederopstanding

Nog een merk kondigt aan dat ze een nieuwe generatie van hun compacte sportwagen overwegen.

Met de opkomst van de Japanse auto-industrie werden de gevestigde merken aldaar steeds eigenwijzer. Het gevolg was dat elk merk, van Nissan tot Subaru en van Toyota tot Honda, een arsenaal aan serieus dikke sportmodellen creëerde. Dat werd allemaal steeds serieuzer, tot het kookpunt aan het einde van de jaren ’90 waar ook de economische bubbel knapte. Dat forceerde Japanse merken om bijna elk niet-volumemodel op te geven, zelfs al was het een modellijn die al veertig jaar gaande was.

Nissan Silvia

Zo moest Nissan hun Silvia vanaf 2002 uit productie halen. De toen zevende generatie (S15) was wederom technisch een puike auto, maar hij bracht geen geld in het laatje. Bovendien paste hij niet meer in de moderne line-up waar eigenlijk de GT-R en de 350Z al veel gevraagd was voor het merk. Zo kwam een einde aan de ‘S-Chassis’, een referentie naar de chassisnummers beginnend met S voor de Silvia-modellen (en 180SX zoals Japan ze noemde).

Terugkeer

Nu Japanse merken weer op de troon zitten, kijken de meeste merken weer naar hoe ze hun historische sportauto’s terug kunnen brengen. Toyota bouwt de Supra weer en er gaan nog steeds geluiden voor een nieuwe Celica, Honda wil met een nieuwe Prelude komen, et cetera. Nissan is eigenlijk nooit echt weggeweest met hun sportieve auto’s, want de Z en de GT-R worden nog steeds gebouwd. Is daar nog ruimte voor een nieuwe Silvia?

Ja, aldus de Nissan Vice-President Global Product Strategy genaamd Ivan Espinosa. Onder de Z en GT-R, dankzij hun V6, is zeker nog ruimte voor een compacter sportmodel met kleinere motor. De viercilinder lay-out van de Silvia maakte het de ideale budget-sportauto in Japan.

Kinderschoenen

Hecht echter niet té veel waarde aan de woorden van Espinosa, want hij zegt dat er nog niet zo veel te melden is. Het project staat nog in de kinderschoenen. Volgens Espinosa telt nog steeds mee dat je een belangrijke casus moet hebben voor elk model, waardoor ‘elektrificatie zeker meegenomen moet worden’. Dat in combinatie met willen innoveren, betekent dat je niet moet uitsluiten dat een nieuwe Nissan Silvia volledig elektrisch wordt. Hybride is ook nog een oplossing.

Volgens Espinosa zou het project -mits goedgekeurd- pas tegen het einde van dit decennium het daglicht zien. Dan zou inmiddels Mazda met een geëlektrificeerde MX-5 op de proppen komen en Honda hun hybride Prelude in productie zijn. Daar past de Silvia weer mooi tussen. Overigens wil Nissan geen hulp: een Silvia moet uniek voor hun zijn en geen Prelude-rebadge. Of een gedeeld platform met een extern bedrijf zoals Toyota doet met de Supra (BMW Z4).

Espinosa zegt graag een nieuwe Silvia te willen maken, maar helaas is hij niet de enige die de keuzes moet maken. De paarse broeken willen geld zien, zeg maar. Nog niks bevestigd, helaas. (via Drive)