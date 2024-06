Officieel: Hyundai Inster is maatje groter dan Casper

Ja, de Hyundai Inster is groter dan Casper, maar kleiner dan de Bayon.

Kleine en betaalbare auto’s worden schaars. Voor veel autofabrikanten heeft het geen zin meer: de marges zijn simpelweg te klein, dus waarom zou je je druk maken? Het levert immers toch niets op. Bij Hyundai denken ze er – gelukkig – anders over.

In Europa levert het merk de Hyundai i10 en zustermerk Kia biedt de Picanto aan. In andere delen van de wereld heb je de Hyundai Casper. Bij Casper denk je aan groot en lang, maar dat is een klein crossovertje die je het beste kan zien als een Toyota Aygo X-tegenhanger. Daar komt nu deze Hyundai Inster bij.

Allereerst een grote pluim voor het ontwerp. Het probleem met autodesign tegenwoordig is dat bijna alles al is gedaan en dat als fabrikanten iets anders willen gaan doen, het er erg geforceerd uitziet.

Dus afwijkende auto’s zijn al heel erg gauw lelijk of saai. Hyundai doet het (wederom) heel erg slim met de Inster. De Inster funky, geinig en een tikkeltje stoer. Ergens zit er ook een retro-vibe in, zonder dat het overmatig is.

Hyundai Inster is eigenlijk een Casper

Dan de techniek. De Hyundai Inster is in principe gebaseerd op de Casper. Het platform is identiek aan de Casper, alleen is de wielbasis van de Inster iets langer dat van de Casper: 18 centimeter. In totaal is de Inster 23 centimeter langer. De aandrijflijn is wel anders, want de Inster heeft een elektromotor.

Er zijn meerdere luxe-niveau’s en nog belangrijker, twee motorvarianten. Het begint met de ‘Standard’. Deze heeft 95 pk en 147 Nm plus een 42 kWh accupakket voor een bereik van meer dan 300 km.

Een stapje hoger staat de Hyundai Inster Long Range. Deze heeft een potente motor met maar liefst 113 asfaltverschroeiende pk’s, gekoppeld aan een accu waarmee je 355 km kunt halen volgens een meetmethode die positiever in het leven staat dan Churandy Martina.

Ook voor Europa?

Net als de Casper is het niet de verwachting dat we de Hyundai Inster op korte termijn kunnen verwelkomen in Nederland. MAAR! De specificaties en het design zijn eigenlijk te goed om Europa over te slaan.

Als Hyundai een paar updates kan uitvoeren om de auto aan te passen voor onze veeleisende smaak, heeft dit echt wel een kans. Denk aan de Renault Kwid, een soortgelijke auto die uiteindelijk als Dacia Spring EV hier toch aangeboden wordt.

En verrek, als we de tekst in het persbericht juist vertalen, maakt de Hyundai Inster eerst zijn debuut op de Busan International Mobility Show (wie kent ‘m niet?) en zal eerst op de lokale markt verschijnen. Daarna zijn het midden-oosten, Azië, Ocanië en wait for it: EUROPA!!!