BMW Concept Touring Coupe is een moderne clownsschoen

Een wel erg bijzondere variant van de BMW Z4: de BMW Concept Touring Coupe is een soort moderne Z3 Coupé ‘clownsschoen’.

Auto’s en bijnamen, het gaat hand in hand. Bijna iedereen weet wat je bedoelt als je het hebt over een ‘snoek’ of ‘kattenrug’. Internationaal gezien weet iedereen vrij snel waar je het over hebt als je het hebt over de clown shoe of clownsschoen. De BMW Z3 Coupé (E36/8).

Clownsschoen

De naam ‘clownsschoen’ slaat dan ook meer op de lange motorkap met een compacte ramenpartij. De proporties van een clownsschoen, zo makkelijk kan het zijn. De BMW Z3 Coupé zag er zo uit vanwege het feit dat de Z3 van origine een tweezits roadster is met stoffen kap. BMW laste daar een vast dak op zonder dat de carrosserie verder grondig veranderde. Zo makkelijk kan het zijn.

Z4 Coupé

De opvolger van de BMW Z3, de Z4, was in eerste instantie ook enkel een roadster (E85). De coupéversie daarvan (E86) werd echter geen clownsschoen, maar kreeg een soort fastback-achtige daklijn mee. De opvolger daarvan (E89) was ‘een beetje van beide’, die kreeg namelijk een stalen klapdak.

Voor de huidige BMW Z4 (G29) ging BMW weer terug naar de basis met een stoffen klapdak en dus is de vraag vrij snel of er dan ook een coupé komt. Het antwoord daarop luidt al jaren ‘nee’. De enige opties die je hebt zijn accepteren dat het een roadster is, of de technisch vrijwel identieke Toyota GR Supra kopen. De Z4 opereert in een segment waar momenteel niet de financiële hoogstandjes te vieren zijn, dus is het maar de vraag of je zoiets wil ‘uitmelken’.

BMW Concept Touring Coupé

Maar wat gebeurt er nou ineens op deze vrijdag na Hemelvaart?! BMW presenteert aan ons, en aan jullie, de BMW Concept Touring Coupé. Niet alleen is dit een BMW Z4 Coupé, het is een soort clownsschoen! BMW kiest er met deze concept wederom voor om shooting brake-proporties aan te houden. Daarmee wordt de Z4 dus een soort tweedeurs hatchback.

Opvallend genoeg wordt er overigens door BMW geen woord gerept over de BMW Z3 Coupé, terwijl wij niet het idee hebben dat die link vergezocht is. BMW legt liever de link met ‘het plezier dat autorijden biedt’ en ‘het symbool van vrijheid op vier wielen’. Om te benadrukken dat de Concept Touring Coupe een klasse apart moet zijn, wordt ‘Z4’ ook niet genoemd door BMW. Kennelijk moesten we zelf raden waar de shooting brake zijn basis vandaan haalt. Ook heeft BMW het nergens over de motor, dus verwacht ‘gewoon’ de 3.0 zes-in-lijn met 340 pk die ook voorin de Z4 M40i ligt.

Overigens slaat de naam ‘Touring’ wel degelijk op de normale benaming voor een BMW-stationwagon. BMW noemt dat een hommage aan de BMW ’02 Touring. Hun compacte model uit de jaren ’70 was beschikbaar als tweedeurs coupé, maar ook als tweedeurs ‘stationwagon’. Dankzij een schuin aflopende daklijn deed die auto ook wat denken aan een shooting brake. Ook is de naam gebaseerd op de BMW 328 Touring Coupé uit de jaren ’40.

De proporties van de BMW Z4 waren altijd al wat vreemd en een shooting brake-achterkant maakt het voor de BMW Concept Touring Coupé niet makkelijker. Toch sluit ook dat weer perfect aan bij de Z3 Coupé en dankzij de lange voorkant is ook dit net een clownsschoen.

Interieur

BMW heeft voor het interieur van de Concept Touring Coupe de handen ineen geslagen met een Italiaanse meubelmaker. Die heeft een hoogwaardige lederen bekleding toegevoegd aan het interieur. Dankzij de cognackleur in combinatie met opvallende kruislingse stiksels, krijgen we ook ineens flashbacks naar het ‘baseball’-interieur van de eerste Audi TT. De hele millenniumwissel wordt perfect samengevat in de Touring Coupé.

Gekheid terzijde, alles aan deze auto is ontworpen om de bestuurder een perfecte rondrit te gunnen. Het is volgens BMW de ideale auto om sporadisch een blokje om mee te gaan, met je partner, en te rijden tot je niet meer kunt. Om dat bij te staan krijg je ook nog eens een op maat gemaakte bagageset van Schedoni, ook Italiaans.

Details

De BMW Concept Touring Coupé is algemeen beschouwd een soort Z4 met dakkapel, maar op detailniveau is er voldoende toegevoegd om er niet zomaar een Z4 van te maken. Het meest in het oog springend zijn de wielen. Dit unieke design doet wat Alpina-achtig aan. Ze meten 20 inch voor en 21 inch achter.

De brede Z4-grille wordt geaccentueerd met verticale lamellen, in plaats van het stippeltjespatroon dat je kent van de M40i. Dat geeft de auto net even wat meer elegantie. Alles wat normaliter aluminiumkleurig is (of zwartgelakt bij het Shadowline-pakket) is een soort brons.

Dat geeft dan weer een contrast aan de lakkleur. Wie al driftig op zoek is in de database met welke tint je te maken heeft, dat hoef je niet te doen. Sparkling Lario heet de tint en dit is de eerste en waarschijnlijk enige BMW die in deze kleur uitgevoerd wordt. Tenzij ze ‘m volgende maand toevoegen aan de Individual Configurator.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Met de komst van de BMW Concept Touring Coupé kunnen we ook de vraag van afgelopen week beantwoorden. BMW teasete een afbeelding die met terugwerkende kracht precies is wat we vandaag te zien kregen. Dus ja, BMW toonde ons een BMW Z4 Coupé.

Daarmee is dit het kopstuk van BMW op Concorso D’Eleganza Villa d’Este. Het concours der concoursen in Italië. Het soort evenement waar het woord ‘clownsschoen’ eigenlijk te ordinair is, vandaar dat BMW er waarschijnlijk zo vaag over doet.

Dan is er nog goed nieuws en slecht nieuws om mee te eindigen. Het goede nieuws: ondanks de naam BMW Concept Touring Coupé, kijken we naar een productieauto. Het slechte nieuws: jij mag hem niet kopen. Het gaat om een one-off model. Het wordt niet concreet of een rijkaard hem zo heeft besteld of dat BMW hem later nog gaat verkopen, of de auto überhaupt voor klanten is bedoeld is zelfs niet bekend. Wel dat er dus een fysiek model van bestaat en dat de enige is. Je kunt hem aanschouwen op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este, wat vanaf vandaag van start is gegaan.