BMW Individual samenstellen was nog nooit zo mooi

Net als de standaard configurator heeft BMW de Individual configurator een flinke design-oppepper gegeven. En dat had ‘ie nodig!

Al decennialang kun je bij BMW nét even dat stapje verder gaan dan het standaard aanbod grijze tinten. Met BMW Individual wordt het aanbod kleuren uitgebreid van een tiental naar een honderdtal, met historische kleuren, bijzondere kleuren en kleuren die geleend zijn van andere merken. Zo kan je ineens van je normale BMW-familie-estate een Dakargele merkwaardigheid maken.

Visualizer

Alvorens je een aardig bedrag stukslaat op zeer premium lak, wil je natuurlijk wel een idee hebben hoe het eruit ziet. Daar had BMW een Individual Visualizer voor. En die was… niet fantastisch. Goed, er was voldoende visuele hulp om een idee te krijgen van de kleur die je wil, maar echt representatief was het niet. Nog steeds is Google of een auto in het echt zien de beste manier om een kleur te kiezen, want sommige kleuren in de Individual Visualizer leken helemaal nergens op.

Nieuwe Individual configurator!

Tussen neus en lippen door bij het onthullen van de BMW XM Label Red vertelde BMW ineens dat je de XM in bijzondere kleuren kunt bestellen in de nieuwe Individual configurator. Dat klinkt als muziek in de oren! Nog beter: het is ook echt een betere configurator. Dat kan al vrij snel, maar alsnog heeft BMW er iets moois van gemaakt.

Anglesey Green Metallic Anglesey Green Metallic

Zo is er daadwerkelijk een 3D model van de door jou gekozen auto te aanschouwen. Vervolgens kun je uit verschillende hoeken de auto bekijken en kloppen de reflecties beter met het ‘echte’ licht. Ook zijn er verschillende achtergronden, zo kun je luxueuze auto’s bij een designerhuis aanschouwen en M-modellen in het door BMW verzonnen M Town.

Malachite Green Metallic Malachite Green Metallic Malachite Green Metallic

Voor elke auto is overigens een soort wit plateau met water wat ook nogal design-achtig overkomt. De belichting hier ziet er ook het meeste uit als een normale zomerdag.

Venetian Violet Pearl Effect Metallic Venetian Violet Pearl Effect Metallic

Kleuren

Wat betreft het kleurenaanbod in de nieuwe BMW Individual configurator is er niet zo veel veranderd. Nog steeds kun je vrijwel elke kleur uit de BMW-geschiedenis op vrijwel elk model bestellen. Wel zijn er een aantal recente modellen toegevoegd om te configureren, zoals de nieuwe X5 en X6 M Competition, de XM natuurlijk en bijvoorbeeld de M3 Touring.

Sakhir Orange Metallic Sakhir Orange Metallic

De kleuren zijn gefilterd op eh, kleur (je kunt filteren op blauwtinten, rode tinten, etc) en die wordt dan direct aangebracht op de auto in de door jou gekozen scène. Tot zo ver wat je wel gewend bent van een configurator. Als kers op de taart krijg je ook nog een gelikte video erbij om het effect helemaal compleet te maken.

Kortom: je hebt weer wat te pielen als je je verveelt. Of als je een BMW in een Individual kleur wil bestellen, dan kun je de configurator ook gebruiken. Die is overigens te vinden op de website van BMW M: houd je vooral niet in om je favoriete configuratie met ons te delen!