Configureer een BMW alsof het weer 2005 is

Mis jij ook de BMW’s van 20 jaar geleden? Dan kun je ze nu configureren, alleen bestellen wordt ietsje lastiger.

In de vroege jaren ’00 was het al heel normaal dat iedereen op het internet kon. Dat wil niet zeggen dat de piek bereikt was: toen was er zeker nog ruimte voor innovatie voor hele praktische zaken. Zo kwamen meerdere merken met het idee om hun onderdelencatalogus online weer te geven. Zelfs met afbeeldingen!

BMW configurator

Zo ook BMW. Niet alleen gaf deze wonderbaarlijke configurator weer welke opties je had: desgeselecteerd werden deze weergegeven op de door jouw te configureren auto! Buitenaards. Uiteraard is het idee van de configurator uitgegroeid tot een stukje simpele techniek wat elke fabrikant nu heeft, en simpelweg weergeven met 2D-afbeeldingen wat je selecteert voelt welhaast oubollig. 3D-configuratoren zijn het nieuwe normaal. En wat was in 2005 normaal? Daar kan je nu achter komen.

Oude BMW configurator

Een handige Harry heeft namelijk ervoor gezorgd dat de oude BMW Accessories-configurator uit die tijd weer te gebruiken is. Eén brok nostalgie. Voor de echte nerds kun je namelijk nu precies zien hoe je een BMW kon aankleden toen ter tijd. En de beschikbare modellen beperken zich niet tot enkel gloednieuwe modellen, maar ook toen vrij recente modellen. De te configureren modellen zijn:

1 Serie (E87, pre-LCI);

3 Serie (E90/E91, pre-LCI);

3 Serie (E46 sedan, Touring, Coupé, Cabrio, Compact, LCI);

5 Serie (E60/E61, pre-LCI);

5 Serie (E39 sedan, Touring, LCI);

6 Serie (E63/E64);

7 Serie (E65/E66, LCI);

7 Serie (E65/E66, pre-LCI);

7 Serie (E38);

X3 (E83);

X5 (E53, LCI);

X5 (E53, pre-LCI);

Z3 (E36/7, E36/8);

Z4 (E85, pre-LCI)

Om het beeld nog nostalgischer te maken: de configurator draait op een schermbreedte van zo’n 1.200 pixels en je krijgt niet eens een 360-graden beeld: je kan bij de oudere modellen kiezen tussen voor-, achter- en zijkant en bij de nieuwe modellen een 3/4-voor- en achteraanzicht. Het overnemen van de velgen en interieurkleuren lijkt vrij simpel knip- en plakwerk te zijn. Maar laten we wel wezen: we hebben het hier over een oude configurator die eigenlijk perfect weergeeft wat de opties waren.

Bij vrijwel alle modellen in de configurator kan je kiezen tussen een breed assortiment standaard aangeboden kleuren en veel standaard velgenstijlen. Dat laatste is voor de echte BMW-nerds ook top, want veel velgen zijn heden ten dage vrij zeldzaam. Bij vrijwel alle modellen zijn opties beschikbaar die toen revolutionair waren, zoals parkeersensoren, tv-verbinding op het scherm, navigatie en achteruitrijcamera’s. Minder toekomstbestendig, maar wel aangeboden op vrijwel elke BMW: een CD-wisselaar inclusief opberghoes voor zes CD’s en een ingebouwde autotelefoon.

En ook leuk: dakdragers en andere vormen van daktransport behoren ook tot de opties. En ja: deze worden weergegeven in de BMW-configurator. Ski’s, losse dwarsdragers, dakkoffers of skikoffers: je kan het allemaal zien. Extra leuk: als je een dakkoffer in de kleur van je auto bestelt, wordt dat ook weergegeven.

En je komt nog eens dingen te weten die je wellicht niet wist, zoals dat je deze ‘Mickey Mouse-oren’ als spotlights voor de X5 E53 kon bestellen. Niet veel mensen zullen dat gedaan hebben. Maar het kon wel.

Dus, piel er vooral op los zouden we zeggen. Je moet er wat bestanden voor op je computer zetten, die op Reddit gedeeld worden door een gebruiker. De bestanden in kwestie kan je hier vinden. Wie kan de beste E46 of de lelijkste E65 bouwen?