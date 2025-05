Speciale EV herinnert voetballer aan gênant moment

En bedankt.

Bijna een jaar geleden kregen we de nieuwe Ford Capri voor het eerst te zien middels gelekte beelden. Wat nog meer opviel dan de knalgele EV is de aanwezigheid van oud-voetballer Eric Cantona. Hij stond op bijzondere wijze bij de auto. Waarom in hemelsnaam? Nu wordt Cantona bedankt voor zijn merkwaardige fotoshoot met een geheel eigen one-off Capri.

Cantona sprak samen met wat Ford-ontwerpers af om een geheel eigen versie samen te stellen van de elektrische SUV. Zou dit de op maat zijn naar een Sonderwunsch-afdeling van Ford? Cantona heeft gekozen voor de meest verstandige Capri: de Extended Range RWD met de grootste actieradius van het model met 627 kilometer.

De Ford Capri van Cantona

Cantona en de ontwerpers hebben gekozen voor een historische Ford-lakkleur genaamd Signal Orange. Deze tint werd ook al gebruikt toen de originele Capri nog nieuw was. Vlak achter de voorste wielkasten is een 7 te zien die refereert aan het rugnummer van de voetballer. Over het midden lopen twee racestrepen voor 20 pk extra.

Op de C-stijl vinden we een kroontje. Dat is dan weer een knipoog naar de bijnaam van Cantona, King Eric. Achterop wordt het wat interessanter. Ford monteert een opvallende spoiler op de kofferbakklep. Ziet er best sportief uit, toch?

Interieur en het gênante moment

In de cabine prijkt een quote van de voetballer. ”When a goat follows his hero in his car, it’s because the ruler on the racetrack returns. The Legend is back.” Precies ja. In de hoofdsteunen herinnert Ford de voetballer aan een controversieel moment. Bij een uitwedstrijd roept een fan wat naar Cantona nadat hij een rode kaart heeft ontvangen. De voetballer reageert erop door een karate-trap uit te delen aan de fan. Het moment zou de voetballer zijn hele leven blijven achtervolgen. Zelfspot is de voetballer blijkbaar niet vreemd.

Ik ben benieuwd of Cantona het ook voor elkaar krijgt om de band van de velg te krijgen.