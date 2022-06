BMW en Ford krijgen nog dit jaar Solid State-accu’s

De superieure Solid State-accu is dichterbij dan je denkt.

Als sinds jaar en dag wordt er over gesproken: de Solid State-accu. Dit wordt de grote doorbraak, waarmee alle nadelen van een EV in één klap verleden tijd zijn. Anno 2022 is het nog steeds toekomstmuziek, maar de Solid State-accu komt desalniettemin stap voor stap dichterbij.

Er wordt niet voor niets reikhalzend uitgekeken naar Solid State-accu’s, want deze zijn zo’n beetje op alle vlakken superieur aan de huidige lithium-ion accu’s. Dat betekent dus: meer range, minder gewicht, snellere laadtijden en minder brandgevaar. Wat wil je nog meer? Oké, dat het goedkoper is, maar dat komt vanzelf.

Achter de schermen wordt er uiteraard op diverse fronten druk gewerkt aan de ontwikkeling van Solid State-accu’s. BMW en Ford hebben daarbij hun hoop gevestigd op Solid Power. Dit is een start-up die hun hoofdkwartier in Colorado heeft staan.

Dit bedrijf heeft nu een belangrijke stap gezet, zo laten ze vandaag weten. Ze hebben namelijk de pilot productielijn voor de accu’s gereed. De productie wordt langzaam opgestart, maar op volle kracht kan deze productielijn 300 accucellen per week produceren.

Dat zet nog geen zoden aan de dijk, maar dat hoeft ook niet. Het gaat namelijk om accu’s die gebruikt kunnen worden om te testen. Solid Power geeft aan dat ze nog dit jaar de eerste exemplaren kunnen leveren aan hun partners. Dat zijn dus BMW en Ford, die zich alvast in de handen kunnen wrijven.

Helaas gaat het nog wel even duren voordat je daadwerkelijk een BMW of een Ford met een Solid State-accu kunt bestellen. De autofabrikanten moeten eerst nog druk gaan testen om de accu gereed te maken voor serieproductie. Dat zal op z’n vroegst in 2026 zijn. Dat is in ieder geval het jaartal dat de CEO van Solid Power noemde. We wachten in spanning af.