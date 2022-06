Deze obscure occasion is €66k duurder geworden in 5 jaar

Toegegeven, deze occasion is enorm zeldzaam. Maar dan nog is vraagprijs erg fors te noemen.

Over het algemeen geldt de vuistregel: hoe zeldzamer een auto, hoe hoger de waarde. Simpel zat, nietwaar? Toch ligt het soms iets ingewikkelder. Zeldzaamheid is goed, maar een auto moet wel een bepaalde bekendheid hebben. Dat zit bij bekende merken als Ferrari en Porsche wel snor, maar bij obscure merken is dat een probleem.

We hebben op een van onze zoektochten op Marktplaats een mooi voorbeeld van een obscure auto op weten te duikelen. De auto die je hier ziet is een Marcos Mantaray. Niet te verwarren met de Marcos Mantis, de Marcos Mantula, de Marcos Mantara en de Marcos Marcasite.

Misschien vereist deze auto wat toelichting. We zijn de beroerdste niet, dus die zullen we even geven. De Mantaray is een creatie van het Britse Marcos, dat ter ziele gegaan is in 2007.

In 1972 was het merk ook al een keer ter ziele gegaan, zoals dat gaat bij Britse sportwagenmerken. In de jaren ’80 maakten Marcos echter weer een comeback. In eerste instantie met kit cars, maar deze Mantaray uit 1999 is gewoon door Marcos zelf in elkaar geschroefd.

De Mantaray borduurt voort op de Mantara, die op zijn beurt weer voortborduurde op de Mantula. Heel verwarrend allemaal. Dit lijkt ook de RDW op het verkeerde been gezet te hebben, want deze Mantaray staat geregistreerd als Mantara. Terwijl dat toch echt een ander model is, met een andere motorkap en een ander achterwerk.

Onder de andere motorkap is trouwens dezelfde 3,9 liter Rover V8 te vinden als in zijn voorgangers. Een V8 klinkt veelbelovend, maar de specificaties vallen wellicht wat tegen. Volgens de kentekengegevens levert deze namelijk maar 190 pk.

Zoals wel vaker bij Britse sportwagens zit het ‘m vooral in de pk-gewichtsverhouding. De V8 is niet de lichtste motor, maar toch weegt de Mantaray maar zo’n 1.000 kg. Daarmee heb je dus alsnog een rappe auto.

Naar het schijnt zijn er nog geen 30 exemplaren gebouwd van deze Mantaray, waarvan maar 11 met dit blok. Je kunt dus zeggen wat je wil, maar je hebt met deze auto wel iets exclusiefs. Dat weet de verkoper ook maar al te goed. Hij vraagt op Marktplaats doodleuk €94.500 (!) voor deze auto.

Het grappige is dat we 5 jaar geleden ook al eens over deze specifieke Marcos schreven. We weten dus precies wat de auto toen moest kosten, namelijk €27.950. De waarde is dus gewoon drie keer over de kop gegaan sindsdien. Althans, volgens de inschatting van de verkoper.