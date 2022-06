Is deze Lynk & Co beter te pruimen?

Het design van de populaire Lynk & Co 01 valt niet bij iedereen in de smaak, maar de Chinezen introduceren nu een nieuwe designtaal.

Lynk & Co: een paar jaar geleden had nog niemand er van gehoord, maar ze hebben nu gewoon een bestseller te pakken in Nederland. Zoals collega @willeme al opmerkte: er gebeuren rare dingen.

Dat Lynk & Co een paar jaar geleden nog volslagen onbekend was is ook niet zo gek. Toen bestonden ze namelijk ook nog niet. Het Chinese merk is pas in 2016 opgericht. Een echte start-up dus. Maar wel met megaconcern Geely als moederbedrijf en Volvo als zustermerk. Dat scheelt een hoop.

De Lynk & Co 01 is weliswaar een succes in Nederland, maar over de designtaal zijn de meningen nog verdeeld. Van de zijkant bekeken is het een dertien-in-een-dozijn cross-over, maar de koplampen en achterlichten zijn juist heel opvallend. Het moet maar net je smaak zijn.

Lynk & Co laat nu echter een nieuwe designtaal zien met een concept car genaamd ‘The Next Day’. We zien nog steeds herkenbare Lynk & Co-elementen (vooral de koplampen), maar het ziet er allemaal een stuk hoekiger en agressiever uit. Op deze concept car in ieder geval.

Dat het geen cross-over is helpt natuurlijk ook. Lynk & Co heeft gekozen voor een liftback á la Porsche Panamera. Een opvallende gimmick mag natuurlijk niet ontbreken, dus daarom zijn er opvallende deuren. Deze concept car heeft vier butterfly doors, waarbij de achterste deuren tegelijkertijd suicide doors zijn. Suicide butterfly doors dus.

Je zou denken dat een futuristische concept car als deze volledig elektrisch is, maar nee. Deze Lynk & Co is nog steeds een hybride. Net als de Lynk & Co 01 dus. De Chinezen noemen zowel een hybride optie als een plug-in hybride optie.

Maakt Lynk & Co dan helemaal geen aanstalten om met een EV te komen? Jawel, er schijnt een volledig elektrische 01 in de pijplijn te zitten. Die zou natuurlijk heel interessant zijn voor Nederland. Deze concept car is misschien iets minder relevant voor ons, maar het zou zomaar kunnen dat we elementen hiervan nog terug gaan zien in Nederland.