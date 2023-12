Rolls-Royce Spectre – test en video

De test van de volledig elektrische Spectre luidt het afscheid van de V12 aangedreven Rolls-Royces in. Of dat erg is….

The electric car is perfectly noiseless and clean. There is no smell or vibration. They should become very useful when fixed charging stations can be arranged.

Deze uitspraak deed Charles Stewart Rolls al in 1900, maar het heeft even mogen duren voor het merk waarvan hij mede-naamgever was, ook zover was om een eerste elektrische auto op de markt te brengen. En vanaf nu zal het hard gaan: vanaf einde 2030 wil Rolls-Royce alleen nog maar volledig elektrische auto’s verkopen.

Veel primeurs in één voor de Spectre

De eerste volledige elektrische Rolls-Royce, de eerste volledig elektrische auto van een ultra-luxe merk, de eerste volledig elektrische coupé. Formeel volgt de Spectre niet echt een auto op, maar je zou het kunnen zien als de spirituele opvolger van de Phantom Coupé.

Sinds de overname door de BMW Group hebben ze bij Rolls-Royce niet bepaald stil gezeten. In 2003 kwam de Phantom, de eerste auto in het Goodwood tijdperk, aangeduid met Rolls-Royce 1.0. Daarna volgde Rolls-Royce 2.0, de Architecture of Luxury met aluminium spaceframe wat gebruikt wordt in de Cullinan and Ghost.

De Spectre is Rolls-Royce 3.0: volledig elektrische, decentralised Intelligence.

Accu, range en laden zijn niet erg belangrijk

Het zal je niet verbazen, maar de gemiddelde Rolls-Royce koper heeft meerdere vervoersmiddelen. Daar zitten ook wat auto’s met verbrandingsmotor bij, maar voor langere afstanden zijn er ook genoeg Rolls-Royce bezitters die met hun (eigen) helikopter of vliegtuig kunnen reizen. Wel zo comfortabel om op die manier geen last te hebben van range anxiety.

Het maakt dat de actieradius en de laadmogelijkheiden een stuk minder belangrijk zijn dan bij modale elektrische auto’s. Aangezien jullie wel nieuwsgierig zijn, hebben we al cijfers opgeduikeld.

Het 102 kWh grote accupakket is goed voor een theoretische WLTP-range van 530 km. Snelladen gaat met maximaal 195 kW, van 10-80% kost 34 minuten. Aan de reguliere AC laadpaal kan de Rolls-Royce Spectre met maximaal 22 kW laden. Normale huizen hebben geen aansluiting die dit aankan, maar ook hier geldt weer: de gemiddelde koper heeft al een wat zwaardere net-aansluiting om zwembad, sauna en de rest van het forse huis van stroom te voorzien.

De V12 heb ik geen moment gemist

De moderne Rolls-Royces hadden tot nu toe een excellente V12 met twee turbo’s. Die deed fluisterstil en bijna onopgemerkt zijn werk, maar laten elektromotoren dat nou nog beter kunnen. In tegenstelling tot sportieve V12’s van Italiaanse of Britse afkomst, verliezen we niet veel aan het vertrek van de V12 voor Rolls-Royce. De V12 was de onzichtbare butler, capabel, maar bijna onzichtbaar en vooral heel erg stil.

En stil zijn elektromotoren ook, heel stil zelfs als de fabrikant een beetje zijn best heeft gedaan. Rolls-Royce monteert twee Excited Synchronous Motors (SSMs). Op de vooras is die 190kW / 365 Nm, sterk, achter levert de elektromotor maximaal 360kW / 710 Nm. Zomaar optellen mag niet, het systeemvermogen is 584pk en het systeemkoppel 900 Nm. Voldoende dus, ruim voldoende zelfs. Stoplichtsprintjes zijn niet erg chique, maar het is fijn om te weten dat de Rolls-Royce Spectre in 4,5 seconde naar de 100 kan sprinten.

Overdaad schaadt niet

Ondanks de coupé lijnen is de Spectre een grote jongen. Het is ook geinig hoe Rolls-Royce het omschrijft: het is een twee-deurs fastback – “inspired by both classic motor cars and racing yachts.” Vooral naast gewone auto’s is het formaat van de Spectre best bizar. De Spectre heeft een lengte van 5475mm, is 2017mm breed en 1573mm hoog. Om je een idee te geven: dat is even hoog als een BMW X2 en de lengte is van formaat verlengde 7-serie.

Alle onderdelen van de auto zijn ook in verhouding: rondom 23 inch velgen zijn achterbanden gemonteerd die 295mm breed. Zijn. De Pantheon grille van roestvrijstaal is de grootste die ze ooit monteerden en wordt verlicht met 22 LED’s. Inmiddels zijn we de schaamte wel voorbij en zijn verlichte grilles stiekem wel gaaf.

Helemaal bizar zijn de deuren: het zijn suicide doors die tegenovergesteld openen. Ze zijn 1.5 meter lang, de grootste ooit in een Rolls-Royce en zijn met laser las techniek van aluminium gemaakt. Openen en sluiten is met suicide doors wat ingewikkeld, dus elektromotoren helpen met openen en sluiten. Wellicht is dat één van de weinige punten van kritiek op de Spectre: ze heten “effortless” te zijn, maar de bediening vergt enige gewenning. Gelukkig zijn de kopers allemaal intelligente mensen die dat sneller door zullen hebben dan ik zelf.

Zwaar maar gestroomlijnd

Zelfs de Spirit of Ecstasy moest een kuur in de windtunnel ondergaan (afvallen hoefde ze niet). De Rolls-Royce Spectre heeft daarom een prettig goede stroomlijn met een cW waarde van 0,25. Natuurlijk moet er wel een groot frontaal oppervlak door de lucht worden geduwd, dus een absolute rangekoning wordt de elektrische Rolls-Royce niet.

Je kan je voorstellen dat iedere Rolls-Royce ietsje meer gewicht op de schaal legt. Al dat tapijt, echt metalen knoppen, isolatie, overdadig leer, alle gadgets, het tikt aan. De Spectre heeft daarnaast ook nog een circa 700 kg zwaar accupakket in de bodem. Het leeggewicht van de Rolls-Royce Spectre: 2890 kg. Ouch.

Zwaar maar toch wendbaar

Met het Planar Suspension System, actieve anti-roll bars, luchtvering en vierwielbesturing weet Rolls-Royce van de grote en zware Spectre uiteraard een prettig sturende auto te maken. Op de Nordschleife heeft die niets te zoeken, maar oh, oh, oh wat is zo’n Spectre comfortabel. De wereld glijdt geluidloos aan je voorbij en je merkt niets van de twintig sensoren die al die systemen aansturen.

De meest voordelige Rolls-Royce

Ach je rijdt de instapper. Nou daar heeft eigenlijk niet zoveel mee te maken, wel met het feit dat de autobelastingen in Nederland op CO2 zijn gebaseerd. Alle andere Rolls-Royces scoren daar niet zo denderend op, maar de elektrische Spectre wel. De vanafprijs van vier ton is daarmee redelijk schappelijk. Je kunt de Rolls-Royce uiteraard nog wel wat op plussen door wat opties aan te vinken. De meeste kopers hebben zo een extra ton aan opties, maar ook voor een half miljoen geldt: wat een briljante auto. Elektrificatie is duidelijk the-way-to-go voor Rolls-Royce, nog meer comfort en de actieradius, die boeit niet echt.

Met dank aan Cito Motors, de officiële importeur van Rolls-Royce in Nederland.