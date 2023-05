Bijzondere BMW Coupés door de jaren heen

De bijzondere BMW coupés zijn eigenlijk altijd enkel voor de liefhebber, niet de poseur.

Vorige week liet BMW zien dat ze wel degelijk dachten aan de puristische petrolhead. Om het feestje op Villa d’Este compleet te maken, was daar de BMW Z4 Shooting Brake. Eindelijk en auto die wij heel erg graag willen zien op de wegen. Waarom? Het is een auto die eigenlijk alleen bedoeld is voor de petrolhead.

In veel gevallen zijn BMW coupés gebaseerd op traditionele sedans. Daar is in principe niets mis mee, maar echt spannend is het niet qua koetswerk. Of ja, ze moeten er een hele rare neus op boetseren. Maar BMW heeft in het verleden wel vaker bijzondere auto’s gebouwd. Coupés die echt bedoeld zijn voor de purist, niet zozeer voor de patser.

In een M4 rijdt ook volk dat gewoon het dikste wil hebben, terwijl in zo’n Shooting Brake alleen een kenner zal rondrijden. Voel je het verschil? We doken even in de historie van de bijzondere BMW Coupés uit de relatief recente historie (wij worden ook een dagje ouder) en kwamen uit op onderstaand lijstje:

BMW M1 (E26)

1978 – 1981

Een compleet ander type auto, maar toch mag ‘ie niet in het lijstje ontbreken met aparte BMW coupés. Dit is geen coupé op basis van een roadster, maar een heuse supercar. Tegenwoordig is de BMW XM de belichaming waar M voor staat, maar voor was dat een (deels) door Lamborghini ontworpen supercar met een hoogtoerige zes-in-lijn, de M88. Ja, vroeger was alles beter. De koetswerken werden uiteindelijk door Baur gebouwd, een iets meer betrouwbare partner. Er zijn er 463 exemplaren van gebouwd.

BMW Z1 Coupé (E30)

1991

In de meeste gevallen halen auto’s niet het productiestadium. Dat is met deze Z1 ook het geval. Heel erg spijtig is het niet, want de auto is niet bepaald een klassieke schoonheid. Dat was het niet en is het uiteindelijk ook niet geworden. De Z1 was al een bijzonder geval en deze Coupé al helemaal. Ook de dichte versie had die maffe deuren die wegzakken. Wat wel een vooruitziende blik was: het ding staat hoger op zijn wielen!

BMW Z3 Coupé (E36/8)

1998 – 2003

De BMW Z3 Coupé lag in eerste instantie niet in de planning. Er was een Roadster en die was juist zo geliefd vanwege het open dak. De coupé-versie werd gemaakt door een groepje medewerkers in hun vrije uurtjes, aldus BMW. Dat betekent meestal dat ze het hebben gedaan hebben in de baas zijn tijd zonder dat de baas het wist. De Z3 was er alleen met dikkere zescilinders. Dus een 2.8i en een M Coupé (néé, niet Z3 M Coupé, daar kunnen BMW-adepten niet tegen). Die 2.8 kon je eventueel krijgen met een automaat (viertraps). Heel erg denderend was het allemaal niet als rijdersauto, maar wel fun en avontuurlijk. Na de facelift ging het er iets op vooruit en kon je zelfs de S54B32 (325 pk) krijgen en werd de 2.8 een 3.0 met 231 pk. Tegenwoordig zijn dit gewilde youngtimers.

BMW Z4 Coupé (E86)

2006 – 2008

Bij de presentatie van de Z4 werd de auto weer gepresenteerd als een ‘dit deden we in onze vrije tijd’-project. Helemaal geloven deden we dat (wederom) niet. Zeker niet omdat nu de Coupé-versie aanzienlijk strakker gelijnd was. Alsof men rekening hield met het feit dat er een coupé kwam. Net als met de Z3 kon je de Z4 Coupé alleen krijgen met de dikkere motoren, de 3.0i met 265 pk of de Z4 M Coupé met 343 pk. De dichte versie is twee keer zo stijf als de cabrio, dus de keuze voor de purist. Er zijn uiteindelijk 17.094 coupés gebouwd. Precies ook de reden dat er van de opvolgende Z4’s geen dichte variant meer kwam (naast het feit dat dat een hardtop was).

BMW Z4 Zagato Coupé (E89)

2012

Nee, het is dus zeker niet de eerste keer dat er een BMW Z4 Coupé op Villa d’Este staat. Dat was in 2012 ook al het geval. Dat de Z4 er niet als dichte variant was, was logisch. De auto had immers een hardtop. De basis is de BMW Z4 sDrive35is, het topmodel van de modelreeks. Zoals het een Zagato betaamt, is de auto vooral heel erg interessant, niet mooi op een klassieke wijze.

BMW i8 (I12)

2014 – 2020

Ja, we kunnen nu wel praten over de nieuwe coupé, maar BMW had een hele tijd een aparte coupé in het gamma: de BMW i8. Dat was écht een bijzondere auto met een carbon chassis en elektromotoren. Nog altijd ziet de auto er zeer futuristisch uit, alhoewel ‘ie al een tijdje niet meer in productie is. Het grote probleem is dat BMW na de introductie stopte met de ontwikkeling. Dat had de eerste elektrische 911-concurrent kunnen worden nog voordat de 911 elektrisch werd. BMW had de ongekroonde Koning van de fijn rijdende EV’s kunnen zijn. Uiteindelijk heeft BMW 20.465 exemplaren ervan gemaakt.

AC Schnitzer Toyota Supra (A90)

2019 – heden

We konden de Toyota Supra benoemen, maar dat is te makkelijk. Het leuke is natuurlijk dat een typische BMW-specialist als AC Schnitzer ook voldoende in de aanbieding heeft voor de Toyota Supra. Het is technisch gezien immers een BMW Z4 Coupé. Of je ‘m mooi vindt of niet, is persoonlijk, maar het is wel een originele auto. Tegenwoordig ook een van de laatste auto’s voor de liefhebber. Een tweezitter met zes-in-lijn, achterwielaandrijving en een handbak. Over 40 jaar is dit een geheide klassieker.

Smit Vehicle Engineering Oletha (E86)

2021 – heden

Dit project is niet van BMW zelf, maar te mooi om niet te benoemen. De Smit Oletha is een project van twee Amerikaanse petrolhead die niet tevreden waren met de richting waar BMW naartoe ging. Dus in plaats van te klagen op het internet, gingen ze zelf aan de slag. De Smit Oletha lijkt op een BMW Z8, maar is technisch gezien gebaseerd op de Z4 Coupé. Het koetswerk ziet er beeldschoon uit. Als je goed kijkt, herken je de achterklep van de Z4 Coupé nog. De motor is een zwaar aangepaste S65B40 uit de E92 M3, met meer dan 450 pk. Bij de aankondiging zei Smit dat ze 100 exemplaren wilden bouwen, om exclusiviteit te garanderen. Onze garantie is dat de auto nog exclusiever zal zijn, alhoewel je er nog altijd eentje kan bestellen. Wel even een Z4 regelen.

BMW Concept Touring Coupé (G29)

2023

De BMW XM is een onvergeeflijke auto. Je kan niet een biturbo V8 crossover-coupe-achtig ding op de markt brengen als je al een biturbo V8 crossover-coupe-achtig ding in de showroom hebt staan om 50 jaar ///M te vieren. Gelukkig liet BMW van zijn goede kant zien door deze Z4 Shooting Brake te tonen. Net als veel andere auto’s in dit overzicht is het niet zozeer een heel erg mooie auto, maar wel een heel erg gave.

Visueel is er iets te veel ‘gewicht’ op de achteras door het vele plaatwerk. Maar zoals je kunt zien in dit lijstje zijn de aparte BMW coupés nooit direct heel erg mooi, maar groeien ze met de tijd. Wel jammer: de kans dat deze auto geproduceerd wordt, is erg klein en als het gebeurt, zal het op enorm kleine schaal zijn. Desondanks staan de BMW X6 M en de BMW XM wel gewoon in de showroom op dit moment. Au.