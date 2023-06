Nieuwe verkeersregels buitenland: vakantiegangers opgelet

We moeten eventjes extra goed opletten, er zijn namelijk nieuwe verkeersregels in het buitenland.

Yes: de vakantietijd komt er weer aan! Voor de petrolhead betekent dat de Skoda Enyaq tot de nok toe volladen met pindakaas en aardappelen, de vouwwagen er achter zitten en vervolgens de kinderen desinfecteren. Eenmaal onderweg rijden we niet noemenswaardig anders dan normaal. Over het algemeen zijn de verkeersregels namelijk overal min of meer hetzelfde. Toch?

Maar toch is het handig om je eventjes goed in te lezen in de materie, want er zijn een paar nieuwe verkeersregels in ’t buitenland waar je lelijk in kunt vergissen, zo meldt De Telegraaf. Denk aan het zwarte (of blauwe) bord met een witte ruit op Franse snelwegen. Dat is om de carpool-rijbaan aan te geven. Nu ben je waarschijnlijk toch met meerdere personen op vakantie, maar het is wel handig om te weten. De boete bedraagt namelijk tussen de 90 en 135 euro.

Nieuwe verkeersregels buitenland

In België is het bij de parkeerplaatsen eventjes opletten. Die kunnen ‘dynamisch’ zijn. Dat houdt in dat je ’s nachts kunt parkeren met de auto, maar dat er overdag alleen fietsen zijn toegestaan, bijvoorbeeld. Wat wel prettig is, er is geen verbod voor cruise control meer. Ja, dat lees je goed. België had tot 2022 een verbod voor het gebruik van cruise control op bepaalde locaties.

Een ander ding om in het achterhoofd te houden, zijn de vignetten. In Oostenrijk en Zwitserland heb je daar bijvoorbeeld mee te maken. Een ander ding om ook rekening mee te houden zijn de milieustickers. Het is op zich allemaal niet zo makkelijk: deze kun je van te voren vaak al regelen. In Oostenrijk gaat men extra controleren op een tolvignet, dus regel het voor die paar euro.

Nog veel meer om op te letten

Is er nog meer? Ja! Check even van te voren wat je allemaal aan boord moet hebben. In Nederland zijn we er niet zo streng op, maar in sommige landen is het verplicht om hesjes, gevarendriehoek, verbanddoos, brandblusser en reservelampjes aan boord te hebben. Sowieso is het geen slecht idee om die items in de auto te hebben.

We hebben het vaker benoemd, maar kijk tenslotte uit voor het gebruik van radarverklikkers. Zo is het niet toegestaan deze te gebruiken in Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Ga je naar Ierland, Slowakije of Turkije, mag je zelfs niet een dergelijke app op je telefoon hebben staan.

