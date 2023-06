ViaPlay faalt hard, stuurt topman de laan uit

ViaPlay faalt hard en moet maatregelen treffen.

Met veel bombarie kwam ViaPlay de Nederlandse markt op. Destijds kon Chris Woerts al aan Johan Derksen vertellen dat Ziggo de rechten had verloren aan het Zweedse mediabedrijf. Bij ViaPlay gingen ze alles anders en beter doen. Dat betekent lekker vochtvrije voor- en nabeschouwingen en commentaar waar collega @nicolasr blij mee is.

Je zou denken dat alles goed gaat met de toko, maar niets is minder waar. Het bedrijf zit diep in de problemen, aldus het Financieel Dagblad. De verwachtingen op de korte én lange termijn worden flink naar beneden bijgesteld. Dat niet alleen, ViaPlay faalt dermate hard dat ook de topman – Anders Jensen – de laan uit wordt gestuurd. Hij wordt (mede) verantwoordelijk gehouden voor de spectaculaire daling van 60% op de beurs van Stockholm.

ViaPlay faalt hard door rechten

ViaPlay kennen wij natuurlijk als de enige manier om Tom Coronel op bewegend beeld te zien, maar is natuurlijk zoveel meer. Het is een soort tegenhanger van Netflix met series en films. In vergelijking met andere streamingdiensten heeft ViaPlay dan ook sport erbij.

Ondanks de forse investeringen is het resultaat er nog niet helemaal naar. Met name de dure rechten voor sport zijn een enorme angel voor ViaPlay. Het bedrijf hoopt dit kwartaal op 7,7 miljoen abonnees uit te komen. Dat is nog niet echt heel erg veel voor een streamingdienst dat in 10 landen actief is. Naast enkele Europese landen is ViaPlay ook in de VS aanwezig.

Opvolger

Destijds was meneer Anders Jensen (geen familie van Robert voor zover wij weten) van mening dat juist die uitzendrechten voor voetbal en Formule 1 gingen leiden tot succes, maar dat blijft dus een beetje uit. Jensen (geen familie van het Britse autobedrijf voor zover wij weten) wordt vervangen door Jorgen Madsen Lindemann. Hopelijk kan hij de toko wel uit het slop trekken.

In Nederland is het mogelijk om Formule 1 ook te bekijken via F1TV. Dat kost 64,99 euro per jaar. Bij ViaPlay moet je de complete service afnemen voor 15,99 euro per maand. Dus na 4 maandjes F1 kijken ben je al goedkoper uit met F1TV.

