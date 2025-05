Zo wilde minister Madlener 130 km/u OVERAL invoeren

Minister van Infrastructuur Madlener had een plan om overal in Nederland 130 km/u te mogen op, eh, bijzondere wijze.

Het is afgelopen jaar gelukt! We mogen weer 130 km/u rijden op de Nederlandse snelwegen. Tenminste, op een paar procent van de snelwegen. Er is onderzocht waar de milieu-effecten van 130 km/u het minst heftig waren, en daar is de snelheid verhoogd. Het gaat om vier trajecten van slechts een paar kilometer: de Afsluitdijk, de A7 van Winschoten richting de Duitse grens, de A37 van knooppunt Holsloot tot en met de Duitse grens en de A6 van Lelystad tot de Ketelbrug. Het moment dat je lekker gesetteld bent op 130 km/u moet je alweer afremmen (behalve bij de Duitse grens dan). Maar het is gelukt.

Overal 130 km/u

Minister Barry Madlener van Infrastructuur is degene die de huidige structuur zo heeft neergezet, maar hij had een heel ander idee. Een idee om op vrijwel elk traject in Nederland 130 km/u terug te brengen. En zo kon dat: door de volgorde om te draaien. Middels een verkeersbesluit kon de snelheid zeer snel verhoogd worden. De minister mag met zo’n verkeersbesluit deze keuze maken. Alleen kunnen instanties die bezwaar hebben, zoals in dit geval personen of organen die tegen de milieu-effecten zijn van 130 rijden, bezwaar aantekenen. Uit een mail van Madlener uit de ‘werkgroep 130’ blijkt dat hij het risico had willen nemen: ‘verkeersbesluit tekenen en dan wachten op eventuele bezwaren en rechtszaken. En intussen gewoon 130 mogen rijden.’

Vastbijten

Dat idee werd afgeschoten omdat ambtenaren zeiden dat zo’n verkeersbesluit heel snel vernietigd kan worden. En dus zou het al direct op losse schroeven staan. Madlener was erop gebrand dat er toch naar gekeken zou worden en zou meer informatie willen hebben over deze vernietiging. Uit meerdere stukken die gedeeld worden door RTL blijkt dat Madlener zich erg vastbeet in de 130-kwestie en ‘niet op zou geven’.

Uiteindelijke beslissing

En zo ontstond het idee van de ambtenaren om dan maar erg vastberaden te richten op de vier stukken die uiteindelijk naar 130 terug zijn gezet. En dat is minister Madlener dus gelukt. De ambitie was veel groter, maar goed: kan kabinet-Schoof I toch zeggen dat ze een belofte na zijn gekomen. De manier waarop stond immers niet vast.

