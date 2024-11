Deze paarse BMW M1 is opgeknapt door … BMW

43 jaar na de productie krijgt alleen deze M1 een beurt.

Als je heel kritisch naar de BMW M1 kijkt, is de eerste creatie van BMW Motorsport een mislukking. BMW wilde met de M1 gaan racen in de DTM. Door een wat langere ontwikkeling van het homologatiemodel kwam de M1 later dan verwacht. Inmiddels waren de DTM-regels zo veranderd dat de M1 niet meer mocht meedoen. Gelukkig wist BMW hier slim mee om te springen. Het bedrijf zette een eigen raceklasse op: de M1 Procar-serie. Deze raceklasse werd niet voor lege tribunes gehouden op een dinsdagochtend, maar in het voorprogramma van de F1 mét F1-coureurs.

Nu is de BMW M1 terug. Of ja, de M1 hierboven is voor even terug in de BMW-fabriek. In samenwerking met lifestylemerk Kith en modeontwerper Ronnie Fieg knapt BMW deze M1 op. De invloed van de modemensen kom je vooral tegen in de cabine en bij wat badges. Fieg mocht trouwens ook de carrosseriekleur kiezen. Hij is voor het prachtige ”Techno Violet” gegaan. Deze paarse lak introduceerde BMW bij de M3 E36 en bestond dus nog niet toen de M1 uitkwam. Eerlijk is eerlijk: in deze paarse kleur ziet de BMW M1 er bijzonder smaakvol uit.

Beurtje van BMW

Maar er is dus meer gedaan aan de eerste M-auto. BMW gebruikte als basis een bestaande M1, schroefde hem uit elkaar en bouwden hem weer helemaal op met nieuwe, maar wel originele onderdelen. Daarvoor heeft het merk in verschillende archieven moeten duiken. Je kunt je voorstellen dat de rubbertjes van een auto die in 1981 voor het laatste geproduceerd werd, niet voor het oprapen liggen.

De paarse BMW M1 is dus (Rick, kom er maar in!) fabrieksnieuwer dan nieuw. De voor zijn tijd hoogtoerige 3.5 liter zes-in-lijn produceert 277 pk en 330 Nm aan koppel. De topsnelheid ligt rond de 265 km/u, wat de M1 de snelste Duitse straatauto van zijn tijd maakt. Je kunt de paarse M1 zien bij de Kith For BMW 2024 Showcase in Miami op 6 december.

Wie nu een tweedehands M1 wil kopen, moet rekenen op prijzen van een half miljoen. Hoogtijd voor een nieuwe BMW-supercar.