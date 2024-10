Officieel: de BMW Skytop gaat in productie!

Eindelijk een toffe concept car die in productie gaat!

Al jaren maakt BMW ons op Villa d’Este blij met dode mussen. Dan bedoelen we dus keigave concept cars die niet in productie gaan. Maar nu is er dan eindelijk een gave concept car die wél in productie gaat: de BMW Skytop.

Het was al bekend dat BMW interesse aan het peilen was voor de Skytop, maar nu mag Adrian van Hooydonk het heugelijke nieuws melden: de auto gaat daadwerkelijk in productie! Uiteraard wel in een gelimiteerde oplage: er zullen 50 Skytop’s gebouwd worden.

BMW rept er zelf met geen woord over, maar aan het interieur van de concept car hadden we al lang gezien dat de basis een 8 Serie is. Om precies te zijn de dikste versie van de 8 Serie: de M8 Competition, met 625 pk en 750 Nm aan koppel. De Skytop is wel een tiende langzamer op de sprint (3,3 seconden), maar dat mag de pret niet drukken.

Waar je bij de M8 kunt kiezen uit een coupé en een cabrio, vormt de Skytop een (gulden?) middenweg. Zoals je ziet is dit een targa. Voor het openen of sluiten van het dak moet je zelf de handen uit de mouwen steken. Het targadak bestaat uit twee delen die je in de kofferbak kunt opbergen.

BMW hoefde geen moeite te doen om 50 gegadigden te vinden, want alle exemplaren zijn al verkocht. Daarom vindt BMW het ook niet nodig om een prijs te vermelden, maar ter indicatie: de 3.0 CSL (ook gebouwd in een oplage van 50) kostte netto 750.000. Deze Skytop is waarschijnlijk niet goedkoper.