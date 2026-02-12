Het luxemerk van BMW begint vorm te krijgen.

Afgelopen maandag kregen we nog maar eens het bewijs: de beste BMW’s zijn niet van BMW, maar van Alpina. Het is alles wat je prettig vindt aan BMW, maar dan in een comfortabele, stijlvolle jas. De BMW-tuner is inmiddels overgenomen door BMW en heeft sindsdien geen auto’s meer geproduceerd. Vandaag komt de Duitse autofabrikant met nieuws over Alpina.

Het is helaas geen bevestiging van een nieuwe dikke B3 Touring of foto’s van een nieuw motorblok. Nee, BMW presenteert vandaag het nieuwe logo van Alpina. Voor de leek verandert er niet zo gek veel aan het beeldmerk. Zoals het tegenwoordig gaat, mogen logo’s geen 3D-effect meer hebben en moet alles er strak uit zien. Deze denkwijze komt ook duidelijk terug in het nieuwe logo van Alpina.

De rode en blauwe kleur is helemaal weg. In plaats daarvan is er een donkerblauwe achtergrond met enkel witte letters en details. Het ontwerp bevat nog steeds de twee kenmerkende motoronderdelen – een gasklephuis en een krukas – in een rondje onder de naam van het bedrijf. Dit nieuwe logo van Alpina moet volgens BMW ”precisie en verfijning” uitstralen. Precies ja.

Wat gaat Alpina doen?

BMW geeft nog altijd geen duidelijkheid over wat het merk precies gaat doen met Alpina. Bij de aanschaf van de tuninghuis vertelde BMW dat Alpina zou gaan helpen bij normale modellen. Die zouden allemaal een vleugje Alpina krijgen. Klinkt goed, maar heb jij er de afgelopen tijd iets van gemerkt? Ik ook niet.

Nu heeft BMW het in het persbericht over BMW Alpina-modellen die ”een buitengewone mate van personalisatie” mogelijk maken, met onder andere de kenmerkende 20-spaaks velgen en hoge kwaliteit leer in het interieur. De Alpina-modellen moet snel en comfortabel zijn en hebben een ”duidelijke focus op langeafstandsritten”.

Dat klinkt allemaal nog steeds niet heel concreet. Wij horen dat het allemaal wel gaat meevallen. Naar verluidt gaat Alpina alleen een luxeversie bouwen van de elektrische BMW i7 LCI en van de (i)X7. Er zou ook nog een eigen BMW Alpina 740 moeten komen. Geen Dreier of Fünfer van Alpina, maar enkel dure sleeën voor succesvolle ondernemers dus, als dit gerucht klopt. We blijven het voor je in de gaten houden.

Hoofdfoto: Alpina B3 Limousine gespot door @wilberthonkoop