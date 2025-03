Alpina werkt aan blepper met bijna 900 pk

Wat gaat Alpina maken van de toekomst onder de paraplu van BMW? Onder andere een blepper met bijna 900 pk!

Alpina is niet meer, leve Alpina. Liefhebbers van de extra speciale BMW’s die geen BMW mogen heten uit Buchloe houden hun hart vast. Want wat moet er worden van de tuner die fabrikant werd nu het bedrijf is ingelijfd door BMW? En is er überhaupt nog iets te Alpinaën als de toekomst van BMW elektrisch is?

Momenteel biedt Alpina nog een aantal laatste der Mohikanen aan. Voor een D3, B3, D4, B4, XB7 of B8 kan je nog steeds terecht. Maar het gevoel is dat van een laatste hoera, de dans op de afgrond. Vreugdevol, doch besprenkeld met een randje treurnis. Of dat echter terecht is, moet de toekomst natuurlijk uitwijzen.

We weten al dat de eerste Alpina nieuwe stijl die op de markt zal komen een variant is van de (op dat moment gefacelifte) BMW i7. Doch daarnaast werkt Alpina aan een super SUV. Dit wordt de eerste echt volledig nieuwe Alpina. BMW Blog weet ons nu via de druiventak te vertellen dat deze blepper 660 kW zal hebben, oftewel 885 pk.

De moloch zal echter waarschijnlijk niet vier elektromotoren hebben, zoals mogelijk is met het Neue Klasse platform. Dit omdat de auto nog steeds op het CLAR platform zal staan. Worden we hier nu direct bronstig van? Nee, niet echt. 885 pk klinkt gaaf, maar het gaat om een hele zware grote auto. En we weten dat elektrische pk’s toch anders aanvoelen dan echte pk’s. Persoonlijk word ik vooralsnog bronstiger van een B11 3.5. Maar goed, we wachten af en hopelijk weet Alpina ons positief te verrassen.