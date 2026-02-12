AMG gaat zich minder richten op SUV’s en meer op dikke sportauto’s!

Hoge patserbakken maken plaats voor rasechte AMG’s!

Waar was AMG geweest zijn de dikste versies van de GLC, GLE, GLS en natuurlijk de G-Wagon? Waarschijnlijk was de sportdivisie van Mercedes een stuk minder succesvol geweest zonder de SUV’s. Maar laten we eerlijk zijn: wij worden allemaal toch het vrolijkst van een hatchback, coupé, sedan, fastback of stationwagon van AMG met een grote motor. Voor wie het met deze stelling eens is, heeft AMG-baas Michael Schiebe goed nieuws.

Mercedes-AMG transformeert op het moment van spreken. De stoere tak van het Duitse automerk neemt afscheid van de veel bekritiseerde viercilinder PHEV-motor en ruilt hem in voor zes- en achtcilinders die voldoen aan de Europese emissieregels. Tevens verlegt AMG de focus van SUV’s naar exclusieve AMG’s voor de liefhebbers.

Verbrandingsmotoren van AMG

Ook Mercedes heeft door dat de meerderheid van het klantenbestand nog niet zit te wachten op enkel EV’s. Daarom zijn de zes-in-lijn en V8 ook klaargestoomd voor de Euro 7-norm. Vooral die zescilinder wordt een belangrijke krachtbron voor AMG. Dat vertelt Schiebe vertelt aan Autobild.

“Dit is een motor die enorm populair is bij onze klanten en die we aanzienlijk verder hebben ontwikkeld op het gebied van toerentalbereik en prestaties”, zegt Schiebe. Het M256-blok is voor de nieuwe AMG GLC aangepast en zal nog meer ”Evo”-versies krijgen. Daarvan komt er eentje ook in de AMG CLE 53 te liggen.

”Black Series komt terug”

De drieletterige Merc-divisie heeft na de PureSpeed plannen voor nog meer gelimiteerde modellen in de Mythos-bloedlijn. Zeg maar de nieuwe Black Series. Dat zeggen wij niet, maar Schiebe zelf. Letterlijk vertelt hij: “Het label ‘Black Series’ zal in de toekomst weer verschijnen.”

We weten al dat er een dikke CLE met V8 aan komt waarvan je een prototype door de sneeuw ziet rijden op de afbeelding hierboven en boven dit artikel. De CLE met achtcilinder is nog maar de opmaat. “Er komt nog meer aan, en we zullen het dit jaar bespreken,” laat Schiebe weten.

Naast de Mythos CLE weten we ook al dat AMG werkt aan een extra hete GT genaamd GT Track Sport die vooral voor het circuit is bedoeld, maar wel met kentekenplaten. Een directe concurrent voor de GT3 RS dus.

Instap-AMG

Aan de andere kant van het spectrum blijft er ook aanbod voor AMG’s in grotere oplage en met een kleiner prijskaartje. Zo krijgt de nieuwe, goed ontvangen CLA een AMG-versie. Zowel de elektrische als de plug-in hybride uitvoering krijgt de AMG-behandeling.

EV-deur wordt niet gesloten

Aan de andere kant weet het merk dat het van belang blijft om te blijven investeren in elektrificatie. Daarom flirt AMG met elektrische sportauto’s. De indruk dat AMG enkel nog auto’s met benzinemotoren gaat bouwen, noemt Schiebe ”misleidend”.

Deze zomer moet daar het bewijsmateriaal voor komen. Dan staat de onthulling van de productieversie van de ruim 1.300 pk sterke GT XX Concept op de planning. Later komt daar nog een elektrische, geheel zelf AMG-SUV en SUV-coupé bij.

Schiebe gaat dit allemaal vanaf een iets grotere afstand meemaken. In juli doet hij een stapje terug als AMG-baas. Schiebe wordt leidinggevende bij de productie van het moederbedrijf. Zijn baan als opperbevelhebber bij AMG wordt overgenomen door Stefan Weckbach, de drijvende kracht achter het bestaan van de Porsche Taycan. Genoeg om naar uit te kijken dus voor de AMG-liefhebber.



