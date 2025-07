Alpina wijzigt het iconische logo

Nieuwe baas, nieuwe regels. Het logo van Alpina is gewijzigd.

Al in 2023 werd er een nieuw logo van Alpina gepresenteerd, maar dat ging destijds om de uitgeschreven merknaam. Dit keer hebben we het over de badge die je ook op de auto’s ziet. Daar heeft een wijziging plaatsgevonden.

Hoewel dit nog niet officieel gepresenteerd is, weet CarBuzz via het Duits patentbureau dat Alpina een nieuw logo heeft vast laten leggen. Er zijn soortgelijke aanvragen gedaan in onder andere Uruguay, Costa Rica, Thailand en de Europese Unie. Wat een bevestiging geeft dat er inderdaad iets staat te gebeuren bij Alpina.

Wie het nieuwe logo vluchtig bekijkt, zal denken dat er weinig is veranderd. Toch is er meer gaande dan je denkt. Zo is het kenmerkende schild in het midden verdwenen en vervangen door een rond vlak. Het heeft nu meer weg van het logo van BMW. Niet heel gek dat de twee merken meer op elkaar beginnen te lijken, aangezien BMW Alpina heeft ingelijfd.

De iconische onderdelen van het oude logo, de gasklep en de nokkenas, zijn gebleven, maar ogen platgeslagen. Lekker modern, want 3D kan niet meer natuurlijk. Zoveel merken hebben de afgelopen jaren voor een platte aanpak gekozen en nu moet ook Alpina eraan geloven met het logo. De kleuren uit het oude logo ontbreken in het officiële zwart-witpatent, maar zullen ongetwijfeld nog wel deel uitmaken van het geheel. Anders is het wel heel saai.

Alpina restauratie binnen de BMW Groep

Uit de patentinformatie kan verder opgemaakt worden dat BMW mogelijk werkt aan een Alpina-restoratiedivisie. BMW Classic bestaat al voor oudere modellen, maar voor Alpina kennen we dit nog niet. Terwijl Alpina net als BMW een rijke historie aan modellen heeft. Het zou natuurlijk mooi zijn als de Alpina-verzamelaars straks bij de BMW Groep terechtkunnen voor een volledige, officiële restauratie van oudere modellen.

Dat Alpina in de handen van BMW is gekomen was voor veel fans even slikken. Toch die angst dat een stukje DNA verloren gaat. Maar een mogelijke Alpina-restoratiedivisie kunnen we alleen maar toejuichen. En voor ie echte old skool Alpina vibes kun je tegenwoordig terecht bij Bovensiepen.