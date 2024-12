Deze klassiekers worden in 2025 wat goedkoper

Wees gewaarschuwd: je kunt je na het lezen van dit artikel bejaard voelen.

Over ruim drie jaar zullen we zeggen: vroeger was alles beter. Vroeger, toen Sinterklaas nog een stoppeltjesbaard had. Vroeger, toen je nog gewoon met de diesel-Caddy de binnenstad in mocht. En vroeger toen je voor een auto van 40 jaar of ouder geen mrb hoefde te betalen. Vanaf 2028 moet dat wel. Gelukkig zijn auto’s van 1988 en ouder dan nog steeds vrijgesteld van wegenbelasting. Dat zorgt ervoor dat er in 2025 weer een stel nieuwe oldtimers erbij komen. En wat voor een stel.

We zijn op zoek gegaan naar auto’s die voor het eerste werden gebouwd en geleverd in 1985. Het jaar van We Are The World, maar ook van de terugkeer van de Elfstedentocht en de geboorte van ene Cristiano Ronaldo. Lees hieronder welke auto’s er nog meer werden geboren in 1985.

Porsche 944 Turbo

Vergis je niet: dit is niet de 944 van @jaapiyo. In tegenstelling tot die rode 944 is dit een Turbo. Porsche veranderde de voorbumper, haalde de stootrubbers weg en bracht een diffuser in carrosseriekleur aan. De 2.5 liter viercilinder kreeg, zoals de modelnaam al doet vermoeden, een turbo en produceerde nu 220 pk in plaats van 163 pk. Er staat er nu een in België te koop voor € 24.900 en een in Hengelo met een 968 CS-motor voor € 18.950.

BMW M5 E28

Voel je je al oud? De tweede generatie van de M5 wordt volgend jaar 40 jaar oud (voelen jullie ook een speciale uitvoering aankomen van de G90?). Deze 5-serie kreeg de 3.6 liter zescilinder uit de M1 die extra vermogen kreeg voor in totaal 286 pk en 340 Nm aan koppel. Een tijdje terug werd er een M5 uit 1985 met bijna 150k op de teller geveild voor € 71.300.

De Tomaso Pantera GT5-S

Alsof de stijlvolle De Tomaso Pantera een facelift nodig had. Blijkbaar wel, want in 1985 werden de luchthappers, voor- en achter bumper vergroot. Ook het interieur kreeg een opfrisser. En dan ligt er ook nog eens 5.8 liter Ford-V8 verscholen onder die prachtige koets. Er staan er zowaar wat te koop in het buitenland. Een Duitse dealer vraagt € 169.999 voor de goedkoopste Pantera GT5-S.

Bentley Turbo R

Wie in de jaren ’80 de decadentie van een Silver Spirit wilde, maar dan met sportauto performance, koos een Bentley Turbo R. Eigenlijk al bizar dat Bentley zo’n chique wagen Turbo R durfde te noemen. Maar de prestaties waren er wel naar: ruim 300 pk uit een epische 6,75 liter V8 met ruim 300 pk. Er werden er zo’n 7.500 van gebouwd. Een exemplaar vinden die in 2025 een oldtimer is, valt nog tegen. We vinden wel een veilig uit 2020 waarin een Turbo R uit 1985 werd verkocht voor 5.600 pond.

Donkervoort S8A

”Joop upgradet zijn persoonlijke leven met zijn dochter Amber en een jaar later upgradede hij de S8 naar de S8A”, zo valt er te lezen op de website van Donkervoort. Joop Donkervoort tekende zelf de S8A en gaf hem een breder en lichter chassis. De 2.0 liter Ford-motor kreeg nu benzine-injectie wat de topsnelheid deed stijgen naar 205 km/u. Het vermogen is 117 pk en het totaalgewicht 675 kilo.

In 2019 stond het exemplaar hierboven nog op Marktplaats. Deze auto’s worden maar met mondjesmaat online geknald. Een prijsindicatie kunnen we daarom nu niet geven. Neem je genoegen met een ‘normale’ D8 uit 1985 dan betaal je tussen de € 30.000 en de € 50.000.