Hoera: BMW verlost ons van de XM?

Deze auto is zelfs voor het beoogde clientèle te overbodig. Het einde van de BMW XM lijkt in zicht!

BMW is een merk dat enorm polariseert. Enerzijds bouwen ze met de B58-zescilinder misschien wel de beste motor ooit en kunnen ze nu en dan puike auto’s presenteren. Anderzijds kunnen ze soms ook de goede smaak tarten.

BMW heeft veel bijzonder designs de laatste jaren over ons uitgestrooid. Aan sommige auto’s zijn we zelfs jaren later echt gaan wennen (BMW E64!!). Maar de grootste controverse onder de fans bestaat natuurlijk over de BMW XM. Kijk, lelijkheid mag als het functioneel is. Een BMW i3 dankt zijn vorm aan briljante packaging en minimale weerstand. Er is geen reden waarom de XM zo lelijk is. Er is eigenlijk ook geen reden waarom de XM er überhaupt is. Het is vooral een aanstootgevende auto. Dat blijkt wel uit het feit dat we er 1,5 jaar na de introductie nog niet aan gewend zijn.

BMW XM gaat eruit!

De XM vervult dezelfde niche als de BMW X6M, waarmee de auto zijn techniek deelt. Het is in feite een X6M met elektromotor. Het is dus een overbodige auto die enkel het doel heeft impact te maken voor BMW als merk. Het erge is, helaas is hij daarin blijkbaar ook niet succesvol, want het nieuws kwam ons namelijk ter ore dat de BMW de XM gaat uitfaseren.

Dit rijdende statement gaat namelijk uit productie zonder dat er een opvolger van komt. Het is weliswaar nog een gerucht (we hebben het niet van BMW). En we hebben het nieuws via Automotive News Europe, niet de minste website. Sterker nog, @jaapiyo zou het een kwaliteitspublicatie noemen, waarvan akte.

BMW was zelf ook al niet content met de XM. Wellicht omdat ze zelf ook smaak hebben, maar ook vanwege de verkoopcijfers. De belangrijkste reden om de zwaarste M BMW te kunnen verdedigen is het succes. Want je kunt het journaille natuurlijk altijd stil krijgen met verkoopcijfers. Welnu, dat blijft (voor BMW helaas) uit. Daarom heeft BMW -aldus ingewijden – besloten om de XM af te schieten.

Nog wel eventjes wachten helaas

Dat doen ze niet direct, de XM wordt uit zijn lijden verlost in 2028. Dan loopt de geplande cyclus af. Voor een opvolger zou er nu een beslissing gemaakt moeten worden om te beginnen met de ontwerp- en ontwikkelingsfase. Deze blijft de BMW-medewerkers dus bespaard.

Met de Neue Klasse en de daarbij behorende designtaal hebben we sowieso goede hoop voor de toekomst bij BMW. De eerste concept was beeldschoon dus als de toekomstige modellen daar ook maar een beetje bij in de buurt komen, zit het wel snor.

Overigens is het niet alleen maar kommer en kwel met de BMW XM, want het was de vaandeldrager van de aandrijflijn van de vandaag geïntroduceerde M5. En dankzij die aandrijflijn is de prijs van de M5 met V8 lager dan die van de C63 met viercilinder.

(bovenstaande rant is van een redacteur met een voorliefde voor het Nederlands Elftal, zonder functionerende airconditioning en niet de mening van de redactie).

Check hieronder de mening van de altijd subtiele @wouter:

Imagecredits: stopverf XM Label Red met gele platen door @078spotter via Autoblog Spots.