Gelekt: de hete Toyota GR Corolla!

Het recept van de Toyota GR Yaris, maar dan een maatje groter. De Toyota GR Corolla is alvast gelekt.

Toyota is bezig snoeihard af te rekenen met hun grijze wollensokken-imago. Nu hebben ze altijd wel sportieve auto’s gebouwd, maar onder het motto ‘no more boring cars’ doen ze er nog een schepje bovenop. Na de GR Yaris komt het merk nu met een tweede hot hatch.

Als je Autoblog een klein beetje gevolgd heb weet je dat het om de GR Corolla gaat. Deze wordt vannacht onthuld. We kunnen de auto echter nu al laten zien, want er zijn foto’s van een Toyota GR Corolla gelekt. In de stromende regen nogal liefst.

De GR Corolla moet ook in de regen nog in toom te houden zijn, want deze hot hatch krijgt vierwielaandrijving. Het is dus echt een wezenlijk andere auto dan een huis-tuin-en-keuken-Corolla. Als we naar de plaatjes kijken zien we ook een serieus dikke hot hatch.

De nieuwe Corolla ziet er standaard al een stuk strakker uit dan zijn voorgangers, dus dat is al een goed uitgangspunt. De GR-versie heeft nu een voorbumper gekregen die sterk doet denken aan die van de GR Yaris. Ook zijn de wielkasten lekker uitgebouwd.

Aan de achterkant valt in de eerste plaats een flinke taartschep op. De uitlaten vallen in eerste instantie minder op, maar die zijn eigenlijk nog het meest opmerkelijk. We zien namelijk twee uitlaatpijpen aan weerszijden én eentje in het midden. We dachten alle uitlaatconfiguraties wel zo’n beetje gezien te hebben, maar deze kenden we nog niet.

De specificaties van de Toyota GR Corolla zijn nog niet gelekt, maar hoogstwaarschijnlijk krijgt deze hot hatch de 1.6 driepitter uit de GR Yaris. Daar leek Toyota eerder al op subtiele wijze naar te hinten.

We kunnen het morgenochtend definitief vertellen, want tegen die tijd is de Toyota GR Corolla als het goed is helemaal officieel. Of ‘ie ook naar Nederland komt? Dat is helaas nog niet bekend.