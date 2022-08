Is dit de mooiste betaalbare auto van 2022?

Kijk eens aan, hier staat gewoon een gaaf gelijnde sedan die voor weinig geld op je oprit kan staan! Is het wat en belangrijker, wat is het?

Kleine anekdote: bij de vele herhalingen van TopGear die ondergetekende te zien krijgt, zat laatst ook de aflevering dat Jeremy en James zich eens richten op de Chinese automarkt. Waar ze gaan kijken of de Chinese auto-industrie het in zich heeft om Europa te overwinnen. Let wel: dit was 2012 en de conclusie was dat de geteste auto’s, een GAC Trumpchi en een Roewe 350, nog niet bijzonder genoeg waren. Wel concludeerden de heren dat het hard gaat met de Chinese auto-industrie en we zeer binnenkort wel eens goed spul kunnen verwelkomen uit het grote Aziatische land.

MG

Opvallend genoeg zijn we nu 10 jaar verder en ergens hebben ze gelijk gekregen. En het klopt, als je echt durft kun je een Lynk & Co of Aiways aanschaffen hier, dan rijd je gewoon Chinees. Het lukt merken echter beter om hun Chinese roots te verhullen met (oud) sentiment. Neem MG. Het merk van de ZS EV en de aankomende Marvel R wist hier al aardig wat auto’s te verkopen, want het heeft goede specs en het is goedkoop. Maar laten we wel wezen: echt inspirerend is het allemaal niet. Het interessante is die MG-badge, een merknaam die in Chinese handen is gevallen en sinds de val van het Britse MG auto’s maakt die wij niet kregen, tot en met de MG ZS EV.

MG7

MG heeft echter in andere markten een aardig assortiment, allemaal gekenmerkt met een nummer achter MG. Een beetje zoals Mazda. MG maakt nu bekend dat er een opvolger komt van de MG7. Een auto die we niet meer hebben gezien sinds 2012. Het design komt je vast bekend voor, want dit is gewoon de MG ZT of Rover 75 die wij ook kregen. Deze auto werd in deze vorm nog verkocht tot en met 2012 in China. Ook niet echt inspirerend dus.

MG stuurt nu wat teasers de wereld in van de nieuwe MG7. En warempel: het is best een knappe bak! Een strak gelijnde sedan c.q. vierdeurs coupé die zoals het nu lijkt in het C- of D-segment geplaatst wordt. Oké, de frontoverhang is niet helemaal @jaapiyo-approved en er zijn wat details die wat weghebben van andere designs (hallo Bugatti Chiron SS-velgen), maar over het algemeen is het best een knappe bak.

Vier uitlaten!

Helemaal deze hoek zo van 3/4 achter van de MG7 maakt hem erg fraai om te zien, maar hier zien we ook vier uitlaten. Dat lijkt echter een beetje optimistisch. MG is namelijk nog een beetje voorzichtig met details, maar deelt al wel dat de topversie een 2.0 liter turbomotor krijgt. Qua aandrijflijn wordt het dus niet zo spectaculair als het uiterlijk.

MG7 405 VTGI

Die topversie is trouwens de versie die we zien op deze teaserfoto’s. Deze heet voluit MG7 405 VTGI en duidt waarschijnlijk op hoe groot de motor is. Betekent dit 405 pk uit een viercilinder? Dat zou de sportieve looks wellicht nog een beetje goedpraten. We zien overigens op één van de foto’s ook de benaming ‘Trophy’, wat een hoedtik lijkt te zijn naar de MG F 160 Trophy. Die Engelse heritage is er dus nog wel.

Nederland?

Enfin, de MG7 zou niet de eerste MG zijn die we hier níét krijgen, dus reken nergens op. Toch zou een auto als deze met een EV-aandrijflijn en een vriendelijk prijskaartje hier best kunnen werken. Wij durven hem wel aan: deze strakke sedan zou hier niet misstaan. Binnenkort wordt de auto in vol ornaat onthuld.