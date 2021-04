BMW i4 M Sport is nog strakker dan voorheen - Autoblog.nl

DE BMW i4 M Sport is zoals ‘ie moest zijn.

De sportpakketjes op een auto zijn tegenwoordig een heet item. Elk merk heeft zijn eigen ‘Line’ die ervoor zorgt dat je sportievere bumpers, grotere wielen en een strakker interieur hebt. De verschillen zijn vaak zuiver cosmetisch en slechts een klein beetje technisch.

Bij BMW hebben ze het tot een kunst verheven. In sommige gevallen lijkt het alsof het design pas goed tot zijn recht komt als zo’n pakketje is gemonteerd. Tegenwoordig is het een beetje hit-and-miss met de M-paketjes. In sommige gevallen is het niet verkeerd (nieuwe 3 Serie en 5 Serie), maar soms is het aanzienlijk lelijker dan standaard (7 Serie en 8 Serie). Hoe zit het met de nieuwste telg, de BMW i4?

Sportieve elektromachine

Jazeker, want ook de BMW i4 M Sport is onder ons. Net als veel andere auto’s deze week maakt deze sportievere elektromachine zijn debuut op Auto Shanghai 2021. Het is een typisch M Sport paketje. Dus met een gewijzigde en agressievere voorbumper, andere grille, anderewielen en een andere achterbumper met ‘diffusor’. De blauwe lijnen zijn niet typisch voor de M Sport, maar voor elektrische BMW’s, de i3 en i8 hebben ze ook.





BMW i4 M Sport

Naar verluidt wordt het M Sport-pakket voor de BMW i4 leverbaar als optie op de i4 eDrive35 en i4 eDrive40. Dat zijn de versies met achterwielaandrijving. De i4 M50 xDrive (met vierwielaandrijving) zal ‘m standaard krijgen. Ondanks dat BMW het geregeld een ‘aerodynamica-pakket’ noemt, weten we niet of de BMW i4 met M Sport-pakket ook verder op een accu komt. Volgens de WLTP komt de i4 zo’n 590 km ver.





Het M styling pakket is sowieso niet misplaatst, want de sterkste i4 (die M50 dus) heeft maar liefst 530 pk, waarmee je in minder dan 4 seconden naar de 100 kunt katapulteren.

Via: BMWblog.