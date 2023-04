Ziehier BMW’s nieuwe topmodel: de i7 M70

Van de i7 is er nu ook een M-versie, wat meteen de krachtigste EV is van BMW.

Straks kan het niet meer, maar BMW houdt voorlopig nog even vast aan ’the Power of Choice’. Dat betekent dus dat je dezelfde auto met verschillende aandrijflijnen kunt krijgen, elektrisch en niet elektrisch. Dat is ook bij de nieuwe 7 Serie het geval. Benzine, diesel of elektrisch: het kan allemaal.

De keuze wordt nu nog iets uitgebreid, want BMW presenteert in Shanghai een nieuw elektrisch topmodel: de i7 M70 xDrive. Tot nu toe was er alleen de i7 xDrive60, maar nu is er dus ook een M-versie van de elektrische topsedan.

De i7 M70 is goed voor 660 pk en 1.100 Nm koppel, waarmee dit de meest krachtige elektrische BMW is. Er is wel een kleine kanttekening: om dit vermogen en koppel te ontketenen moet je M Launch Control óf de M Sport Boost-functie inschakelen. In dat geval knal je in 3,7 seconden van 0 naar 100 km/u.

De i7 M70 is hiermee een volle seconde sneller dan de i7 xDrive60, die over 544 pk en 745 Nm aan koppel beschikt. Zoals je uit de naam kunt afleiden heb je in beide gevallen vierwielaandrijving, met een elektromotor op zowel de voor- als de achteras.

De topsnelheid van de i7 M70 is ouderwets begrensd op 250 km/u. Die snelheid haal je niet met de normale i7, want die is begrensd op 240 km/u. Als je jezelf in toom wil houden is er ook een ‘MAX RANGE’-modus, waarbij je niet harder kunt dan 90 km/u.

De i7 M70 heeft niet alleen het M-label gekregen omdat deze auto sneller is. Het onderstel is ook aangepakt met speciale adaptieve luchtvering en een andere afstelling van de vierwielaandrijving, schokdempers en stuurinrichting. Ook zijn er groter M Sport-remmen.

De i7 M70 beschikt over hetzelfde 101,7 kWh accupakket als de i7 xDrive60, maar komt uiteraard wat minder ver. De WLTP-range ligt tussen de 488 en 560 km, waar die bij de xDrive 60 tussen de 590 en 625 uitkomt.

Qua uiterlijk is er weinig nieuws. Net als bij de i4 is er nauwelijks visueel onderscheid tussen de M-versie en de normale versie met M Performance-pakket. Als het je om de looks te doen is hoef je dus niet per se de i7 M70 te hebben.

Wat voor prijskaartje BMW aan de i7 M70 hangt is nog niet bekend. Dat krijgen we ongetwijfeld in de tweede helft van dit jaar te horen, als de nieuwe M-versie van de i7 zijn marktintroductie zal beleven.