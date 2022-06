BMW i7: two-tone lak is bijzonder prijzig

De eerste elektrische BMW 7 Serie is een feit. Hij heet i7 Sedan en wordt vooralsnog geleverd als BMW i7 xDrive60. De vanafprijs was al bekend, maar inmiddels weten we ook wat bepaalde opties moeten kosten, zoals two-tone lak.

Dankzij de online configurator kunnen we jou precies vertellen wat een BMW i7 xDrive60 je minimaal gaat kosten. Weet in ieder geval dat het basismodel – in hoeverre je over ‘basis’ kunt spreken – in Nederland een vanafprijs heeft van 141.809 euro. Daarnaast levert BMW een variant met M Sportpakket. Die is er vanaf 149.803 euro. Er is altijd nog baas boven baas. Wil je de dikste versie, neem dan het M Sportpakket Pro. Dan betaal je 153.298 euro.

M Sportpakket van invloed op design

Kiezen voor een M Sportpakket heeft grote invloed op de styling van de elektrische 7 Serie. Standaard wordt het front namelijk in kleur van de auto gespoten. Kies je het M Sportpakket of het M Sportpakket Pro, dan krijg je een deels of zelfs volledig in zwart uitgevoerd front. Bij de Pro wordt zelfs de nierengrille volledig in zwart uitgevoerd.

Kleurtje kiezen!

Daarna is het natuurlijk nog zaak om een leuke kleur uit te kiezen. De prijzen van alle kleuren verschillen enorm. Reken op minimaal 1.294 euro tot maximaal 3.995 euro voor een andere kleur, waarbij Frozen Pure Grey en BMW Individual Frozen Deep Grey metallic het duurst zijn.

Individual Two-Tone lak

De oplettende lezer steekt natuurlijk nu zijn hand op: en hoe zit het dan met BMW Individual Two-Tone lak? Ook dat is mogelijk. Kost wel wat hoor, namelijk 12.499 euro! Er is keuze uit acht Two-Tone-lakcombinaties met twee basiskleuren, te weten Oxidgrau metallic of Saphirschwarz metallic.

Vervolgens kan er even afhankelijk van de gekozen basiskleur een keuze worden gemaakt uit een aantal accentkleuren: Aventurinrot III metallic, BMW Individual Dravitgrau metallic, BMW Individual Tansanit metallic, Oxidgrau metallic of Saphirschwarz metallic. Onder de streep verschijnt er altijd een prijskaartje van 12.499 euro voor een tweekleurige lak.

BMW Kidney Iconic Glow

Wil je je BMW i7 helemaal afmaken? Selecteer dan de no-cost-option BMW Kidney Iconic Glow. Hierbij wordt de nierengrille voorzien van subtiele contourverlichting, zowel bij stilstand als tijdens het rijden. De techniek is onzichtbaar als de verlichting is uitgeschakeld. Toch zal je voor de meeste opties moeten bijbetalen, zoals voor de BMW Iconic Glow kristalkoplampen (2.242 euro).

BMW i7 xDrive60

Nog even snel wat basisfeiten over de BMW i7 xDrive60. De auto is uitgerust met een zware 105,7 kWh grote lithium-ion batterij, met een netto capaciteit van 101,7 kWh. Daarmee moet het gevaarte 591 tot 625 kilometer kunnen afleggen op een volle lading stroom. Een en ander is afhankelijk van de uitrusting en wielen. Snelladen (DC) kan tot 195 kW en AC-laden gebeurt met een laadkracht van 11 kW.

De elektrische 7 Serie sprint dankzij twee elektromotoren met een systeemvermogen van 544 pk en xDrive-vierwielaandrijving in slechts 4,7 seconden van 0 naar 100 km/u.

De nieuwe BMW 7 Serie wordt wereldwijd uitsluitend aangeboden met lange wielbasis, waardoor de achterpassagiers altijd profiteren van maximale interieurruimte.

Meer varianten volgen, waaronder i7 M70 xDrive

In Europa maakt de nieuwe BMW 7 Serie zijn debuut in de vorm van de volledig elektrische BMW i7 xDrive60, maar in de Verenigde Staten, China en een aantal andere markten zijn vanaf de introductie twee modellen met benzinemotor en 48V Mild Hybrid technologie leverbaar. In het voorjaar van 2023 breidt BMW het aanbod in Europa uit met een 740d xDrive (300 pk) met 6-cilinder-in-lijn diesel.

De Plug-in Hybride varianten van de nieuwe BMW 7 Serie komen naar verwachting begin 2023 op de markt. Deze PHEV-versies krijgen een EV-range van dik 80 kilometer. Van de volledig elektrische BMW i7 volgt een sterkere variant in de vorm van de BMW i7 M70 xDrive. Deze motorisering levert met tijdelijke overboost een stevige 660 pk.