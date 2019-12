Euro NCAP: bijna iedereen haalde 5 sterren, maar wie niet?

De Euro NCAP strooit weer met sterren.

Geen enkele nieuwe auto ontkomt er aan: de ongenadige crashtest van de Euro NCAP. Gelukkig hebben de meeste fabrikanten niets te vrezen, want de moderne auto’s zijn bijna allemaal hartstikke veilig. De maximale rating van vijf sterren wordt daarom ook steeds minder zeldzaam.

Om het jaar knallend af te sluiten hebben ze nog eens acht nieuwe modellen te pletter gereden. De meeste daarvan zijn met vlag en wimpel geslaagd. De nieuwe Golf bijvoorbeeld kon rekenen op vijf van de vijf sterren. Vooral qua veiligheid van een volwassenen inzittende blonk de nieuwe Golf uit met een score 95%. Voor je kroost hoef je echter ook niet ongerust te zijn met een score van 89%. De nieuwe Juke en de Ford Puma, tegenwoordig beide cross-overs, kregen ook vijf sterren toebedeeld.

Er waren deze keer ook een aantal Chinese auto’s van de partij en dan houdt je toch even je hart vast. Het ging onder andere om de twee nieuwe MG’s, de ZS en de HS. Hoewel de modelaanduidingen nog hetzelfde klinken als vroeger, is het wedergeboren MG Chinees in plaats van Brits. Beide modellen kwamen desondanks zonder problemen door de testen en gingen er ook met vijf sterren vandoor. Hulde! De Aiways U5, ook een elektrische SUV uit China, kwam er wat minder goed vanaf met drie sterren. Het merk komt volgend jaar naar Nederland, maar geeft hiermee geen goed visitekaartje af.

Omdat de Volkswagen UP! en drielingbroertjes van een elektrische aandrijflijn zijn voorzien, moesten ze opnieuw aan een test onderworpen worden. Dit resulteerde niet in een indrukwekkende score, want het trio kwam niet verder dan drie sterren. Vooral de voetgangers moeten oppassen, want de auto’s scoorden op dit punt maar 46%. Dit betekent dat naast de Aiways U5 ook de Seat Mii, de Skoda Citigo en de UP! een drie-sterren score achter hun naam hebben.