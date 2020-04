BMW i8 krijgt nog een last-minute vermogensboost

Met deze chiptuning krijgt de BMW i8 het vermogen dat hij verdient.

De BMW i8 loopt op zijn laatste benen. Het futuristische design is nog lang niet gedateerd, maar BMW vind het mooi geweest. Na zes jaar is het doek gevallen voor van de meest bijzondere BMW’s van de laatste jaren.

Met zijn vleugeldeuren en gestroomlijnde uiterlijk oogt de i8 als een regelrechte supercar. Daarmee wordt ook een bepaald verwachtingspatroon gecreëerd qua prestaties. Vanuit dat oogpunt valt het gecombineerd vermogen van 374 pk toch lichtelijk tegen. De i8 ziet er sneller uit dan hij is. Nu is de auto met een 0-100-tijd van 4,6 allerminst traag, maar je buurman kan dat kunstje ook met zijn Model 3.

Gelukkig is te weinig vermogen een probleem dat vrij eenvoudig op te lossen is. Bijvoorbeeld door langs te gaan bij de Duitse chiptuner DTE Systems. Hoewel de i8 met pensioen gaat, vonden ze het nog niet te laat om met een vermogensupgrade te komen. Als je nog een i8 op de wilt tikken om deze upgrade op toe te passen, zul je dus wel voor een tweedehandsje moeten kijken. We moeten er wel even bij zeggen: de auto die we op de foto’s zien is de i8 Roadster en die is er nog niet zo lang.

Wat weten de mannen van DTE nog voor winst te behalen? Met hun PowerControl RX-systeem krijgt de i8 nog 41 pk en 66 Nm aan koppel extra. Daarmee komt het totale vermogen op 415 pk. Dit is al meer in lijn met het supercar-uiterlijk. DTE Systems claimt verder dat de i8 er 15% zuiniger op wordt, mede dankzij het toegenomen koppel.