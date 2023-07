BMW introduceert snelle planga met Head Up Display

Head Up Display is zo’n optie die je niet meer wil missen als je het eenmaal ervaren hebt. BMW introduceert er nu ook een snelle planga voor.

Tegenwoordig heeft iedereen gelukkig Flitsmeister. Anders zouden met de huidige prijzen van boetes je ogen voortdurend op de berm dan wel op de klokkenwinkel gericht zijn. Je wilt immers geen 9 Euro administratiekosten aftikken voor de volgende bermroof. Een ander handig hulpmiddel hiervoor om toch uit de vooruit te kunnen kijken is Head Up Display. Dit projecteert je snelheid over de voorruit heen, waardoor je niet op de klokken hoeft te kijken.

Er zijn verschillende vormen van Head Up Display, maar BMW heeft over het algemeen een vrij nette versie. Geen gekke stellages of knakig plastic, maar gewoon een rustig lettertype dat duidelijk en helder in je voorruit zweeft. Nu werkt dat alleen niet als je geen fatsoenlijke voorruit hebt. Zoals bijvoorbeeld wanneer je op een motor rijdt.

Nu zou je het soms bijna vergeten, maar BMW is natuurlijk van oudsher groot in de tweewielers. De R NineT retrobikes, de machtige R18 en natuurlijk de S 1000 RR zijn legendär onder liefhebbers. Oké, misschien niet op het niveau van een MV Agusta F4, maar toch. Net als Moto Guzzi onderscheidt BMW zich nog altijd door meestal te kiezen voor cardanaandrijving, in plaats van zo’n knakige ketting.

Voor tweewiel-liefhebbers die Head Up Display willen, heeft BMW nu goed nieuws. Met de ConnectedRide Smartglasses, krijg je de info voor je ogen geprojecteerd op je snelle planga. Hierop zie je informatie over je snelheid, huidige versnelling, navigatieaanwijzingen et cetera. Net als in de auto dus. Je kan de projectie aanpassen middels knoppen op de handvatten en via de multicontroller.

Je krijgt de Smartglasses met twee sets glazen. Beide hebben UV bescherming, maar de ene is 85% transparant voor gebruik onder een donker vizier. De andere is zelf een zonnebril. Ook voor mensen met slecht zicht zijn er oplossingen, tot +/- 4.5 dioptrie. Koop dan?