BMW introduceert head-up display over de volledige breedte

Nieuwe tech van BMW, namelijk een head-up display over de volledige breedte van de voorruit met de naam Panoramic Vision.

Nieuwe technologie, ik houd ervan! Bij BMW ben je dan wel aan het goede adres. Ze zijn vaak niet de eerste, maar zetten het naar mijn mening mooi neer. Vandaag kondigt het automerk een volgende generatie head-up display aan.

BMW Panoramic Vision

Het nieuwe display behelst de gehele breedte van de voorruit, gaaf! BMW ontwikkelt op dit moment een nieuw technologisch platform voor de ‘NEUE KLASSE’. De naam verwijst naar BMW-modellen uit de jaren 60. Panoramic Vision is daar ook weer een onderdeel van.

Frank Weber, lid van de Raad voor Ontwikkeling van BMW AG, spreekt over nieuwe mogelijkheden voor het ontwerp van auto’s. Denk met name aan een meer rustige cockpit dat meer ruimte geeft. Het is gevoelsmatig het tegenovergestelde van wat Mercedes-Benz doet met het hyperscreen.

Voor het eerst maakt de technologie zichtbare displays over de hele breedte van de voorruit mogelijk. En dit voor alle passagiers. Het nieuwe display toont informatie met een hogere lichtintensiteit en contrast op een donker gelakt gedeelte aan de onderrand van de voorruit. Dit zorgt voor een scherp beeld dat altijd over de volledige breedte van de voorruit zichtbaar is.

Handen aan het stuur, ogen op de weg

De BMW Panoramic Vision en nieuwe BMW iDrive zal spoedig in de ‘NEUE KLASSE’ verschijnen. Het is geen toeval dat BMW zo hamert op een innovatieve head-up display. Ze waren het eerste merk die in 2004 met dergelijke technologie kwamen. Het was ook een toffe feature op de BMW M5 E60.

Voor nu is het doel om te laten hoe een uitgebreid head-up display kan worden gebruikt voor het ontwerpen van beeldschermbediening en een betere gebruikerservaring in de toekomst. Dit resulteert in een samensmelting van de echte wereld en de virtuele wereld, door van de ruiten een projectieoppervlak te maken. Meer informatie hierover in het onderstaande filmpje.

Wanneer we zelf dit display kunnen gaan testen in een BMW is nog onbekend.