Autoblog Spot van de Week: BAC Mono

Deze BAC Mono is ruim vier keer (!) lichter dan de auto die ernaast staat.

Sommige auto’s hoef je niet te rijden om te weten dat ze sensationeel zijn. De BAC Mono is zo’n auto. Je hoeft alleen maar een blik te werpen op de specificaties om te weten dat de BAC Mono spectaculairder is dan welke supercar of hypercar ook.

Het uiterlijk spreekt ook al boekdelen. Vooral van achteren ziet de BAC Mono eruit alsof deze absoluut niet op de openbare weg thuishoort. Eigenlijk is dat ook zo, maar toch is deze auto gewoon straatlegaal, zoals het kenteken bewijst.

Het belangrijkste cijfer bij deze auto is natuurlijk niet het vermogen, maar het gewicht. Deze eenzitter heeft een gewicht van slechts 575 kg. Om even aan te geven hoe extreem weinig dat is: dit is nog eens 100 kg lichter dan een Donkervoort D8 GTO.

De BAC Mono was in eerste instantie overigens nóg lichter, maar dit exemplaar is er eentje van na 2015. Waar de Mono eerst een 2.3 Duratec viercilinder had, onder handen genomen door Cosworth, heeft de nieuwere versie een 2.5, onder handen genomen door Mountune. Dit blok levert 302 pk. En dat op een gewicht van 575 kg.

De BAC Mono heeft ook een bijpassende versnellingsbak: een zestraps sequentiële transmissie van Hewland. Deze is ook toegepast in de Formule 3. Veel dichter bij een Formule 3-auto voor de straat ga je ook niet komen.

Nog een leuke bonus aan deze spot is de auto die ernaast staat. Dat is namelijk een Mercedes-AMG GLS 63, in alle opzichten de tegenpool van de BAC Mono. Met een gewicht van 2.530 kg is de GLS bijna twee ton zwaarder dan de BAC.

Zo’n BAC Mono is natuurlijk extreem zeldzaam, maar toch is het niet de enige in Nederland. Er staat al sinds 2016 een blauw exemplaar op kenteken. Deze witte is dus de tweede in Nederland.

Autoblog-lezer @donvliet kwam dit exemplaar tegen in Blaricum. Deze spot hebben we bij deze uitgeroepen tot Autoblog Spot van de Week en daarom krijgt hij een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd!

Volgende week zondag kunnen jullie weer rekenen op een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook iets leuks, speciaals en/of opvallends tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

PS: Als je iets op vakantie gespot hebt maak je ook nog kans op een Autoblog-strandlaken. Vermeld dan even de hashtag #vakantiespot2023 in de beschrijving van je upload. De beste vakantiespots worden gebundeld in een artikel!