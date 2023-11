BMW is ineens NIET betrouwbaar meer?

BMW’s staan bekend om hun betrouwbaarheid, maar die dagen zijn voorbij. BMW is niet meer betrouwbaar?

Het is eigenlijk te gek voor woorden. Mensen die beschouwen complete landen van herkomst om te bepalen of een automerk betrouwbaar is. Nu is dat eigenlijk alleen van toepassing op Japanse en Zuid-Koreaanse merken. De producten daarvan blijven normaliter net eventjes wat langer heel, zonder grote issues. Maar zelfs dan nog zijn er zat onbetrouwbare Japanse en Zuid-Koreaanse auto’s.

Als het gaat om auto’s heeft BMW een gemengd imago. Met name de luxe slagschepen staan niet bekend als onverwoestbaar. Voor lange tijd waren hun V8’s onder de maat (qua vermogen en qua betrouwbaarheid), om maar te zwijgen van de 1.6 THP (N13), de 320 Si en de V10 uit de M5.

Zoals wel vaker het geval is, staat het imago van van BMW Motorfietsen haaks op dat van de automobielen. Producten van BMW Motorrad appelleren aan de hoogopgeleide heer met caramelkleurige ribbroek, donkerrode brogue schoenen en donkerblauwe Paul & Shark trui. Veelal staat er een Saab Cabrio in de garage en is er een Labrador aanwezig. Dat is toch anders dan de auto’s, waar AB-redacteuren in rond scheuren.

BMW niet betrouwbaar?

Naast een braver imago, staan BMW motorfietsen erom bekend dat ze zeer betrouwbaar zijn. Nu werkt het twee kanten op. Net als met Saabs en Volvo’s spedneren de eigenaren van BMW Motorrad-producten lange tijd veel geld aan onderhoud en reparaties, waardoor je automatisch hogere kilometerstanden kunt halen. Desalnietemin moet de techniek het aan kunnen en dat was bij BMW Motorrad het geval.

Bij straatauto’s van BMW is er één juiste configuratie: een zes-in-lijn met achterwielaandrijving. Voor motoren geldt dat ook: tweecilinder boxermotoren met een cardanas. Dat is hoe een BMW motorfiets hoort te zijn. Maar wat blijkt: die zijn helemaal niet betrouwbaar! Althans, de motoren wel, de het cardan níet (meer).

Dat meldt Nieuwsmotor. BMW heeft het onderhoudsprogramma van de motorfietsen met cardan namelijk aangepast. Ze zijn nu niet meer ‘onderhoudsvrij’, maar ‘onderhoudsarm’. Als de cardanas vervangen moet worden, is dat bij de R1200 en R1250-modellen (zowel de GS als de R, RT et cetera) nu nog gratis.

Om welke modellen gaat het?

Vanaf de R1300-modellen (die nu in de showrooms staan) moet je er zelf voor gaan betalen! De prijs hiervan is 970 euro, aldus BMW Motorrad Nederland aan Nieuwsmotor.

Dat is een enorme schok voor de BMW Motorrad-community, want juist dat onderhoudsvrije cardan was een reden om voor een BMW te kiezen. En een hoop mensen kiezen voor een BMW.

De BMW R1300 GS is de bestverkochte motorfiets van Nederland. De R1300RT is een dermate populaire toerfiets dat alle motorfietsmerken gestopt zijn met het maken van een concurrent.

