Dit zijn de meest betrouwbare auto’s volgens J.D. Power!

Wil je een betrouwbare auto? Koop een BMW!

We hebben het betrouwbaarheidsonderzoek van de Consumentenbond nog maar net uit, of daar is het volgende betrouwbaarheidsonderzoek al. J.D. Power (inmiddels welbekend) presenteert de bevindingen van hun nieuwste Vehicle Dependibilaty Study. Spannend!

Eerst even kort: wat wordt er precies onderzocht? Allereerst is het een Amerikaans onderzoek, dus er is alleen gekeken naar auto’s die in de VS geleverd worden. De Franse merken ga je dus niet terugvinden in de lijst (misschien maar goed ook). Er wordt gekeken naar het aantal problemen per 100 auto’s over een periode van 3 jaar.

Meest betrouwbare merken anno 2024

De grote winnaar van het onderzoek is allesbehalve verrassend. Dat is – je raadt het al – Lexus. Die stond ook in het onderzoek van de Consumentenbond op nummer 1. Het moedermerk van Lexus doet het evenmin slecht, want Toyota staat op de tweede plaats.

De positie van de Amerikaanse merken nemen we even ter kennisgeving aan, vanaf plaats 5 wordt het weer interessant. Daar treffen we namelijk MINI. Helemaal verrassend is het niet (MINI scoorde vorig jaar ook al goed), maar nu staan ze zelfs op plek 5.

Van de (andere) Duitse merken scoorde Porsche het beste, met een zesde plaats. BMW weet als enige van de Duitse Drie een plek in de top 10 te veroveren. Mercedes zit in de middenmoot en Audi komt er ronduit bekaaid vanaf. Zij staan op plek 29 van de 30…

Hoewel Lexus en Toyota heel goed scoren valt op dat de meeste andere Aziatische merken een stuk minder scoren. Hyundai zit bijvoorbeeld onder het gemiddelde en Honda zit zelfs aan de onderkant van de middenmoot. Nu zegt dat weinig over de Europese Honda’s, want het Amerikaanse gamma is heel anders.

De volledige lijst met de meest betrouwbare merken volgens J.D. Power ziet er zo uit:

Lexus: 135 Toyota: 147 Buick: 149 Chevrolet: 174 MINI: 174 Porsche: 175 Mazda: 185 Kia: 187 BMW: 190 Dodge: 190 Jeep: 190 Cadillac: 196 Hyundai: 198 Subaru: 198 Nissan: 199 Genesis: 200 Ram: 201 GMC: 206 Honda: 206 Acura: 216 Mercedes: 218 Infiniti: 219 Ford: 239 Volvo: 245 Lincoln: 251 Tesla*: 252 Volkswagen: 267 Land Rover: 268 Audi: 275 Chrysler: 310

Meest betrouwbare auto’s anno 2024

Naast de meest betrouwbare merken deelt J.D. Power ook nog wat de beste auto’s per segment zijn. Hier zien we wederom veel Lexussen en Toyota’s voorbijkomen, maar BMW valt ook in de prijzen. Volgens J.D. Power zijn de X1 en de X6 de meest betrouwbare auto’s in hun respectievelijke segmenten.

De BMW 3 en 4 Serie krijgen ook nog een eervolle vermelding. Dit zijn namelijk na de Lexus IS de beste auto’s in het ‘Compact Premium Car’-segment. Aangezien de IS bij ons niet leverbaar is, heb je met een 3 Serie dus the next best thing te pakken.

Hieronder de complete lijst met de beste modellen per segment:

Compact Car : Toyota Corolla (Honda Civic, Toyota Prius)

: Toyota Corolla (Honda Civic, Toyota Prius) Compact Premium Car : Lexus IS (BMW 4 Serie, BMW 3 Serie)

: Lexus IS (BMW 4 Serie, BMW 3 Serie) Midsize Car : Toyota Camry (Chevrolet Malibu, Hyundai Sonata)

: Toyota Camry (Chevrolet Malibu, Hyundai Sonata) Midsize Premium Car : Lexus ES

: Lexus ES Premium Sporty Car : Porsche 718 (Chevrolet Corvette)

: Porsche 718 (Chevrolet Corvette) Small SUV : Buick Encore (Toyota C-HR, Chevrolet Trax)

: Buick Encore (Toyota C-HR, Chevrolet Trax) Small Premium SUV : BMW X1 (Volvo XC40)

: BMW X1 (Volvo XC40) Compact SUV : Chevrolet Equinox (Buick Envision, Toyota RAV4)

: Chevrolet Equinox (Buick Envision, Toyota RAV4) Compact Premium SUV : Lexus NX (Cadillac XT4, Porsche Macan)

: Lexus NX (Cadillac XT4, Porsche Macan) Midsize SUV : Toyota 4Runner (Jeep Grand Cherokee, Toyota Venza)

: Toyota 4Runner (Jeep Grand Cherokee, Toyota Venza) Midsize Premium SUV : Lexus RX (Lexus GX)

: Lexus RX (Lexus GX) Upper Midsize SUV : Chevrolet Traverse (Buick Enclave, Toyota Highlander)

: Chevrolet Traverse (Buick Enclave, Toyota Highlander) Upper Midsize Premium SUV : BMW X6 (Porsche Cayenne, BMW X5)

: BMW X6 (Porsche Cayenne, BMW X5) Large SUV: Chevrolet Tahoe

Bron: J.D. Power