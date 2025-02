Baas EV-merk stapt op na miljardenverlies, legt schuld bij liefhebbers

”Alles wat iedereen geleerd heeft over auto’s klopt niet”, aldus de Lucid-baas.

Zelfs de grootste actieradius ter wereld is geen vrijkaartje voor succes in deze wereld. Daar komt Peter Rawlinson op pijnlijke wijze achter. Na jaren te hebben gewerkt bij Tesla dacht hij dat hij het beter kon. Hij vertrok en richtte een eigen merk op genaamd Lucid. Met de Air haalde hij een indrukwekkend rijbereik van 960 kilometer. Maar de grote winsten bleven uit.

Lucid presenteerde gisteren de jaarcijfers. Het bedrijf draaide in 2024 een verlies van 2,7 miljard dollar, omgerekend ongeveer 2,5 miljard euro. Het is genoeg reden voor Rawlinson om een stapje terug te doen. Zijn functie gaat van CEO naar strategisch en technisch adviseur. Marc Winterhoff, de nummer 2 bij Lucid, neemt nu als interim-CEO het stokje over.

Rawlinson over onze slechte opvoeding

De oprichter van Lucid bespreekt met Autocar waar het mis gaat in de EV-transitie. Als eerste legt hij de schuld bij jou, de autoliefhebber, neer. ”Het probleem is dat een zuinige benzineauto alleen minder benzine kost. Dat is het verschil tussen een benzineauto en een EV: je krijgt een auto die 8,5 kilometer per liter kan rijden tegenover 17 kilometer per liter, maar de 17 km/l auto is slechter, omdat hij geen performance heeft”, verwijst Rawlinson naar de zuinige benzineauto.

Doordat we gewend zijn dat een zuinige auto weinig vermogen heeft, zijn we verziekt volgens de oud-Lucid-baas. ”De meeste autoliefhebbers met benzineauto’s willen een onzuinige auto, omdat het meer performance biedt. Bij elektrische auto’s werkt het precies de andere kant op. Hoe efficiënter ze zijn, hoe meer performance je eruit kunt halen, omdat je geen vermogen verliest aan warmte bij het vertalen van vermogen naar verbrand rubber. Dus alles wat iedereen geleerd heeft over auto’s klopt niet.

Slachtoffer 2: de EV zelf

Maar er is nog een schuldige aan de trage overgang van plofmotor naar e-motor. En dat is de elektrische auto zelf. Rawlinson is niet verbaasd dat de verkopen zo tegenvallen. De reden? ”Omdat zoveel ervan klote zijn. Het spijt me, maar het is de waarheid”, aldus de Lucid-adviseur. Het ligt volgens hem onder andere aan ”heel matige actieradius, slechte technologie en kant-en-klare basisonderdelen”. Stellantis, luisteren we mee?

De laadinfrastructuur is volgens Rawlinson nog een probleem. ”Als je een geweldige laadinfrastructuur hebt, heb je niet zoveel rijbereik nodig. Als je dat niet hebt, heb je meer rijbereik nodig. Nu hebben geen infrastructuur om op te vertrouwen én hebben de auto’s niet genoeg actieradius. En dus is het een verschrikkelijke ervaring”, vindt Rawlinson.

Nog een reden om niet voor een EV te gaan, is de prijs. Rawlinson is niet verrast door de hoge prijzen. Volgens hem vergroten automakers het rijbereik met grotere batterijen. Daarvan worden auto’s alleen maar duurder. Hoe moet het dan wel? ”Het kan niet, omdat je al die dure batterijen erin moet proppen. En dat is het probleem. Dat is compleet de verkeerde gedachte. Onze technologie zorgt ervoor dat auto’s een grote actieradius hebben zonder de kosten van zulke grote batterijen”, zegt de man die EV’s verkoopt vanaf € 88.000.

De oplossing?

Een van de veel genoemde struikelblokken van EV’s in Nederland is het overvolle elektriciteitsnet. Dit kan volgens Rawlinson nooit het probleem zijn. ”Vertel me niet dat er niet genoeg elektriciteit op het net is. Dat is niet het probleem. Ik denk dat je ervoor moet zorgen dat mensen snelladen niet eens overwegen”, aldus Rawlinson.

In plaats van snelladen ziet hij het voor zich dat iedereen ’s nachts oplaadt. Dan is de stroom goedkoper, is er minder druk op het net en is er dus meer elektriciteit beschikbaar. Rawlinson: ”Het is beter voor de laadstations, omdat het piekbelastingen voorkomt bij laadstations, waardoor het stroomnet stabieler blijft. Ik ben een groot voorstander van ’s nachts werken aan de infrastructuur, langzamer AC-thuisladen of op straat.”