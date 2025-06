BMW iX krijgt concurrentie uit onverwachte hoek

BMW iX M60, Audi SQ8 e-tron toch toch dit nieuwe beest?

Snelle elektrische gezinsbeukers. Ze zijn er in vorm van de BMW iX M60, Audi SQ8 e-tron, maar ook de Mercedes-AMG EQE SUV. Vooral Duits geweld dus. Daar komt nu kersverse concurrentie bij vanuit de Amerika’s. Dit is de gloednieuwe Cadillac OPTIQ-V

Dat lees je goed. Cadillac plakt het prestigieuze V-predikaat op een volledig elektrische auto. Geen ronkende V8, maar een elektrische aandrijflijn die de strijd moet aangaan met snelle SUV’s van Europese bodem.

Velocity Max

Beginnen we meteen met de specificaties. De nieuwe Cadillac OPTIQ-V levert 519 pk en 880 Nm aan koppel. Daarmee doet de Caddy de 0-96 km/u sprint in slechts 3,5 seconden. Dit alles dankzij het zogenaamde Velocity Max-systeem. Gewoon een benaming van launch control met een Amerikaans sausje.

Interieur

Het uiterlijk past ook bij een Cadillac V-Series model.. Denk aan 21-inch wielen, Brembo-remmen, Santorini-blauwe accenten, een zwart dak en een optioneel carbonpakket dat bestaat uit een splitter en diffuser toevoegt. In het interieur is het lekker luxe, zoals je van een Cadillac mag verwachten.

Denk aan een 33-inch gebogen LED-display en een AKG-audiosysteem met 19 speakers. Heel spannend ziet het er allemaal niet uit. Vrij zakelijk, zoals we van het merk gewend zijn.

442 km rijbereik

De Cadillac OPTIQ-V heeft altijd vierwielaandrijving. Het vlaggenschip is uitgerust met een 85 kWh accupakket en een geschat rijbereik van 442 kilometer (275 mijl). Dat is niet baanbrekend, de focus ligt dan ook vooral op performance in plaats van actieradius.

Het paradepaardje van Cadillac, Super Cruise, is standaard. Dat is het eigen semi-autonome rijassistent van het Amerikaanse merk, waar ze nogal trots op zijn.

Oké. Wat kost dit Amerikaanse alternatief voor de iX M60 of Audi SQ8 e-tron dan? Cadillac mikt op een vanafprijs van $68.795. Dat is fors goedkoper dan de Duitse concurrenten. En met eventuele tarieven van ome Trump heeft Cadillac een voordeel ten opzichte van de Europese tegenhangers. Maar vinden we de nieuwe Cadillac OPTIQ-V ook een beetje mooi?