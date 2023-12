BMW iX rijdt 978 km op één acculading!

Dat zijn veel meer kilometers dan de WLTP-opgave, hoe doet deze BMW iX dat?

Het WLTP-rijbereik van de BMW iX is 560 kilometer. Daarmee is de elektrische auto absoluut geen stakker. Er is echter een bedrijf uit de Amerikaanse staat Michigan die het voor elkaar kreeg om 978 kilometer te rijden op een acculading. Je voelt hem al aankomen.

Dat hebben ze niet gedaan met een standaard exemplaar. En het resultaat werd ook niet behaald door een willekeurig bedrijf. Our Next Energy Inc. (ONE) wist 608 mijl af te leggen in de BMW iX dankzij een Gemini-batterij.

Dit zijn batterijen met een enorme dichtheid. In het geval van deze BMW iX gaat het om een accupakket met een capaciteit van meer dan 185 kWh. Ter vergelijking: in de duurdere EV’s van vandaag de dag is een accu van meer dan 100 kWh al heel wat.

BMW iX met 978 km WLTP actieradius

Die 608 mijl werd afgelegd aan de hand van de WLPT-testnorm. De Europese standaard die alle autofabrikanten hanteren om het rijbereik te communiceren in ons continent.

In gewone mensentaal bestaat uit een Gemini-batterij uit twee componenten. Het ene celtype brengt je elke dag van A naar B voor de gewone autoritten. Maar als je echt ver moet schakelt de batterij er een tweede cel bij met een hogere energiedichtheid wat die extra kilometers mogelijk maakt. Het mooie van de batterij is dat deze compact genoeg is om dus in een BMW iX te passen.

De BMW Group is nauw betrokken geweest bij dit project van ONE, snap je ook meteen waar die iX donorauto vandaan komt. De technologie is nog niet klaar voor massaproductie. Daar doet ONE momenteel onderzoek naar. Er is nog winst te behalen op onder andere het gebied van efficiëntie en optimalisatie van de cellen.

Het is in elk geval interessant om te volgen. Al deze nieuwe ontwikkelingen binnen de elektrische auto. Naast de gebruikelijke lithium-ion batterij hebben we de Blade Battery van BYD, de SSD-batterij waar bijvoorbeeld Toyota druk mee is en de Gemini-batterij van ONE. Never a dull moment in de wereld van EV’s zeggen we dan.