Toyota claimt doorbraak; de goedkope solid state accu is hier!

Eerst zien dan geloven natuurlijk. Maar ze claimen wel dat ze een goedkope solid state accu gaan leveren.

Elektrisch rijden is de toekomst, of je het nou leuk vindt of niet. En op zich is er natuurlijk ook weinig mis mee, elektrische auto’s zijn sneller, efficiënter, stiller en eigenlijk gewoon beter dan auto’s met een ouderwetse verbrandingsmotor.

Tuurlijk zitten er ook nadelen aan. Een ervan is de de ‘beleving’ en de andere is natuurlijk de actieradius en de bijbehorende tijd die het duurt op de accu op te laden. Maar aan dat laatste komt nu een eind. Althans, dat claimt Toyota volgens de Telegraaf.

Toyota claimt een solid state accu te hebben

De Japanse autofabrikant heeft namelijk gezegd dat de goedkope solid state accu eraan komt, terwijl dat eerder nog ondenkbaar was. En dat betekent een actieradius van minstens 1200 kilometer en opladen in 10 minuutjes. Kijk, dan praten we ergens over.

Bovendien is een solid state accu veel lichter. Dit omdat er geen vloeistoffen inzitten. En zullen we nóg een voordeeltje geven van zo’n batterij? Nou, ze zijn ook kleiner. Alleen was het tot nu toe enorm duur om zo’n accu te produceren. Tot nu. Claimt Toyota.

Mocht deze claim op waarheid berusten, dan loopt Toyota andermaal voorop in de elektrificatie van auto’s. Ze begonnen natuurlijk met de Prius, die hybride rijden voor het grote publiek mogelijk maakte en nu dus weer dit. En het zou geen moment te vroeg komen.

Toyota heeft namelijk na de Prius niets echt baanbrekends gedaan op het gebied van elektrisch rijden. Het bedrijf verliest daarom ook in rap tempo klanten. Veel mensen hebben liever een Tesla dan een Toyota.

Of en wanneer de eerste auto met een solid state accu wordt geleverd is nog niet bekend, maar het is wel interessant dat er nu openlijk over wordt gesproken.

Laat maar komen dus!