Jullie mening over snelwegkoffie!

Er zijn weinig dingen in het leven zo belangrijk als goede koffie. Onderweg ben je er vaak ook echt even aan toe. Maar even zo vaak valt het echt vies tegen wanneer je de shop in loopt bij het tankstation. Vies, duur, lauw. Zo namen we op een roadtrip onlangs naar Italië met de duurtest Lexus RX500h zelfs maar de Handpresso mee om de Franse koffie te vermijden.

Maar we gaan vandaag op zoek naar oplossingen. We willen positief 2024 in. Dus we zijn benieuwd naar de beste plekken in NL om langs de snelweg koffie te drinken.

Want ondanks het thuiswerken zijn we allemaal toch best vaak op die snelweg en daar gaat het leven gewoon door en koffie is leven!

