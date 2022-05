BMW deelt eerste officiële info en foto’s van iX1

De volledig elektrische BMW iX1 moet het straks gaan opnemen tegen de Mercedes EQA.

In het segment van de premiejum compacte crossovers met een elektrisch sausje is een nieuwe kandidaat onderweg. Het is de BMW iX1 en dit model moet het onder andere de Mercedes EQA moeilijk gaan maken.

De eerste foto’s en informatie is door de Duitse autofabrikant naar buiten gebracht. Zo heeft de elektrische auto een WLTP-rijbereik van 413 tot 438 kilometer. Mocht je ook willen ploegen in de sneeuw met je eigen auto. De foto’s zijn geschoten in Arjeplog in het noorden van Zweden. Het noorden van Zweden is een populair gebied bij diverse autofabrikanten om wintertests uit te voeren. De garantie van langdurige sneeuw ieder jaar weer maakt het tot een goede testomgeving.

Wintertests zijn ook zeer belangrijk om de kwaliteit van een accupakket te testen. Een auto moet het in alle omstandigheden goed doen. Hoewel de actieradius fors minder is in extreem koude of warme omstandigheden moet je nog wel ergens goed kunnen komen.

BMW zegt de iX1 te lanceren zodra de nieuwe generatie X1 is gepresenteerd. Laatstgenoemde verschijnt in de herfst van dit jaar. Verwacht dus een onthulling van de iX1 in de aankomende winter.

BMW hanteert met de iX1 een vergelijkbare strategie als de iX3. Dat betekent dat de crossover straks in meerdere smaken te verkrijgen zal zijn. Elektrisch, als plug-in hybride en als conventionele auto. Het Duitse automerk produceert de nieuwe X1 en iX3 dan ook op dezelfde assemblagelijn.

Eigenlijk kiezen de Duitsers daarmee voor twee strategieën. Met de iX hebben ze een volledig elektrische auto met een geheel eigen uiterlijk. Terwijl de i4, iX3 en straks de iX1 elektrische auto’s zijn die grotendeels lijken op de modellen met verbrandingsmotor. Zo is er voor ieder wat wils, zal de gedachte zijn.