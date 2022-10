Volkswagen ID.4 Pro 4Motion rijtest video

Twee elektromotoren, vierwielaandrijving en een trekgewicht van 1.400 kg. Dit is de Volkswagen ID.4 Pro 4Motion rijtest.

Voor diegenen die wel vierwielaandrijving, maar niet de opsmuk van de GTX willen. De rijtest van de Volkswagen ID.4 Pro 4Motion is hier.

Met ons zeeklimaat (lekker gematigd) en nauwelijks hoogteverschillen, zijn niet perse heel veel automobilisten specifiek op zoek naar vierwielaandrijving. Toch heeft de Volkswagen ID.4 Pro 4Motion zijn charme: iets meer vermogen is lekker, iets meer tractie ook en ook het trekgewicht ligt iets hoger.

Modulaire Elektrische Baukaste platform

Het platform denken zat er altijd al goed in binnen de Volkswagen Group en het MEB plaform (Modulaire Elektrische Baukaste) lijkt helemaal een soort LEGO. Drie formaten accu’s (45, 58 en 77 kWh) kunnen worden gecombineerd met drie verschillende motoren op de achteras en optioneel komt er nog een motor op de vooras bij.

Op het MEB-platform bouwt het Volkswagen concern negen verschillende auto’s, waaronder vier Volkswagens. En het is nog steeds niet klaar, want Volkswagen heeft voor de ID.Buzz al laten doorschemeren dat het MEB platform verlengd kan worden. Dan kunnen er nog wat accu-cellen worden geplaatst. Een iets kortere en versimpelde versie van het platform kan de basis vormen voor de “elektrische Polo” die we al zagen in de vorm van de CUPRA URBANREBEL.

ID.4 varianten

Met de LEGO-doos begint Volkswagen nu aan de vierde variant van de ID.4. De twee achterwielaangedreven ID.4’s hebben 174 pk of 204 pk. Voor meer tractie of performance (hallo GTX) kan ook op de vooras een 109 pk sterke motor worden gemonteerd.

De modale ID.4 heeft 204 pk en reden we een langere periode tijdens een duurtest. De 204 pk en 310 Nm sterke ID.4 zit in 8.5s op de 100 en is begrensd op 160 km/u. De instapper levert 30 pk aan (met 174 pk en 235Nm), maar doet er bijna twee seconden langer over naar de 100.

De beide vierwielaangedreven ID.4’s krijgen naast de 204 pk sterke motor achter een 109pk/ 162Nm sterke motor op de vooras erbij. De motor op de vooras is een asynchrone motor (ASM, die volgens Volkswagen compacter en lichter is dan de PSM-motor op de achteras.) Bovendien kan de motor helemaal worden uitgeschakeld en zorgt voor minder weerstand als er geen aandrijving naar de voorwielen nodig is.

De Volkswagen ID.4 Pro 4Motion krijgt ermee een gezonde 265 pk aan systeemvermogen en een maximumkoppel van 425Nm. Voor de volledigheid zijn dit alle cijfers: 109pk/ 162Nm op de vooras, 204pk/310Nm op de achteras.

Daarmee haalt de ID.4 Pro 4Motion in 6.9s de 100. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u op hoge snelheid stort de range van iedere EV volledig in, echt dramatisch is dat dus niet.

Het voordeel van de ID.4 Pro 4Motion is het trekgewicht van 1400 kg (+200 kg). De vierwielaandrijving helpt dan overigens ook bij de stabiliteit en het wegkomen op een drassig kampeerveldje. De actieradius neemt overigens wel serieus af bij het trekken met en EV, zo bleek uit onze test met caravans achter een elektrische auto.

Range, laden en snelladen Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION

De ID.4 Pro 4MOTION heeft de grootste batterij. De bruto capaciteit is 82 kWh, netto bruikbaar blijft daar 77kWh van over. Het is goed voor een WLTP-range van 517 km. In theorie iets minder dan de reguliere ID.4, maar in de praktijk vallen de verschillen vermoedelijk mee. Dankzij de motor voor, kan de ID.4 Pro 4MOTION ietsje beter regenereren.

Thuis of publiek laden (AC laden) gaat tot 11 kw via een driefase laadpaal. De 77kWh batterij is na een nachtje slaap dus altijd weer vol. Snelladen doet de ID.4 Pro 4MOTION prima met een maximum laadvermogen van 135kW.

Wel serieus fijn dat vanaf software 3.1 Plug&charge mogelijk is. Na inpluggen van de laadkabel handelt de auto alle communicatie af en hoeft er geen laadpas meer geswiped te worden. Het blijft bizar dat we het nog separaat moeten benoemen, met het volwassener worden van de EV wordt het ooit nog eens echt handig.

Conclusie

Langzaam breidt het aantal varianten van elektrische auto’s zich uit. De Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION en ID.4 GTX zitten dicht bij elkaar. De GTX heeft 34 pk extra en heeft een iets sportiever sausje. Mocht je daar geen behoefte aan hebben, maar wel aan vierwielaandrijving of het hogere trekgewicht. Zoek dan niet verder de Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION uit de rijtest is het antwoord.