Dit wordt de goedkoopste elektrische BMW: de iX1

Op basis van de eerste teaser kunnen we jullie geruststellen: de BMW iX1 krijgt een redelijk normale grille.

Zoals we eerder dit jaar al schreven: de BMW i3 is niet meer. Deze pionier mag na negen jaar eindelijk met pensioen. Dat is begrijpelijk, maar de i3 laat wel een gat achter. Er is nu namelijk geen ‘betaalbare’ EV meer van BMW. De i4 eDrive 40 met een vanafprijs van meer dan 60 mille is nu de goedkoopste.

Gelukkig is BMW bezig met een nieuwe compact i-model. Dat wisten we al, maar BMW deelt nu de eerste teaser van de iX1. Dat is precies wat je denkt dat het is: een elektrische versie van de BMW X1.

De iX1 zal niet gebaseerd zijn op de huidige X1, maar komt tegelijk met een nieuwe generatie van de X1. De tweede generatie van de X1 is namelijk alweer zeven jaar in ons midden. Het wordt dus langzamerhand tijd voor een derde generatie.

De BMW iX1 verhoudt zich dus tot de X1 zoals de iX3 zich verhoudt tot de X3. Er is wel een belangrijk verschil: de nieuwe X1 is ontwikkeld met de elektrische versie in gedachten. Dat was bij de X3 niet het geval.

Dankzij de teaser krijgen we al een eerste blik op het design. De iX1 krijgt robuuste, vierkante nieren, maar ze zijn niet zo groot als de van de nieuwe topmodellen. Ook zien we geen spleet-koplampen zoals de i7 en de XM die krijgen. De iX1 krijgt dus een redelijk conventioneel design. Dat is ook wel eens leuk voor de afwisseling.

De iX1 lijkt wel dikke bumpers te krijgen, maar dat valt misschien tegen als de productieversie er straks is. BMW blijft ook vasthouden aan de blauwe accenten die we kennen van de andere i-modellen.

BMW-baas Oliver Zipse laat tijdens de persconferentie weten dat de iX1 eind 2022 in productie zal gaan. Als je dat te lang vindt duren zul je dus ergens anders moeten shoppen voor compacte premium EV. Of je moet nog een voorraadmodelletje van de i3 zien te scoren.