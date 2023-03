BMW iX1 xDrive30 – rijtest en video

Met de volledig elektrische iX1 uit de rijtest zal BMW best wel weer hoge ogen gaan gooien. Toch kan je ook nog kiezen voor een diesel of benzine X1.

Het is inmiddels de derde generatie van BMW’s kleinste SUV: de X1 (U11). Net als voorheen deelt de X1 (en iX1) het platform met de compacte BMW’s en grotere MINI’s. Niet geheel verrassend komt er dus ook een volledig elektrische MINI Countryman. Voor diegenen die van dit soort details houden, beiden zijn gebaseerd op het UKL-platform, wat staat voor de Untere Klasse. Zowel de X1 als iX1 worden in de fabriek in Regensburg gebouwd.

Weer een maatje groter

Dat auto’s iedere generatie een beetje uitdijen is inmiddels echt geen nieuws meer. Ook de iX1 en X1 zijn weer een maatje gegroeid. Met een lengte van 4.50 meter is de X1 nu bijna net zo lang als de eerste generatie X3, de huidige generatie (i)X3 is overigens 23cm langer.

Voor de volledigheid: de breedte is 1,85m, de hoogte 1,62m en de wielbasis een kloeke 2,69m. Voor de cijferfetishisten: de cW waarde is 0,26 en de iX1 mag tot 1.200 kg trekken.

Mocht je nou graag de kofferbakruimte willen inschatten, dan vergt dat iets meer uitleg. Alleen bij de modellen met verbrandingsmotor kan de achterbank worden verschoven over een afstand van 13 centimeter. Als de bank helemaal voren staat, blijft er wel wat weinig ruimte om te zitten. De bagageruimte van 540 liter is wel lekker ruim bemeten, met de bank plat is het zelfs 1600 liter. De iX1 en plug-in hybride X1’s hebben een iets minder grote bagageruimte van 490 tot 1495 liter. Bij allemaal kan de achterbankleuning in delen van 40:20:40 worden neergeklapt.

De aandrijflijn van de iX1 xDrive30

BMW komt in eerste instantie met een niet al te lullige configuratie in de iX1. De iX1 xDrive30 heeft namelijk een elektromotor op zowel voor- als achteras. De motor heet eDrive 5.0 M170SF en levert 190 pk/ 247 Nm en kan maximaal 8.000 tpm draaien. Op de achteras is dezelfde motor met code M170SR gemonteerd. Het maximale koppel is een simpele optelsom en dus heeft de iX1 een maximum draaimoment van 494 Nm. Het maximale vermogen is geen sommetje, maar is “beperkt” tot 313 pk.

Voor het soort auto is dat echter meer dan genoeg, de sprint naar de 100 duurt slechts 5,6s. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u. Op papier prima cijfers en dat vertaalt zich ook in de praktijk: de iX1 is altijd meer dan vlot genoeg, zeker omdat de elektromotoren vanaf stilstand het maximum koppel kunnen leveren.

Accu, actieradius en laden BMW iX1 xDrive30

Wellicht nog belangrijker dan de sprintcijfers zijn de overige statistieken van de elektrische aandrijflijn. Het accupakket van de iX1 is 66,5 kWh groot, waarmee afhankelijk de gekozen wielmaat de WLTP-actieradius 413-438 km is. In de praktijk blijft daar een royale 300 km van over. Het is geen record, maar voor de meeste ritten voldoende.

Het AC laden aan een regulier laadpunt kan standaard via drie fases tot 11 kW, optioneel kan je upgraden naar 22 kW. Voor de meeste mensen is dat thuis zo nuttig, maar bij relatief veel publieke punten kan je die snelheid nog wel halen.

Ook bij het snelladen breekt de BMW iX1 geen records, maar de maximale laadsnelheid van 130 kW is goed genoeg.

Benzine, diesel en PHEV BMW X1

Het is knap met welk breed aanbod BMW weet te komen, verschillende markten vragen nog steeds verschillende aandrijflijnen. Mocht je geen volledige elektrische BMW iX1 willen, dan zijn er nog zes motoren om uit te kiezen.

Alle motoren zijn gekoppeld aan een 7-traps Steptronic automaat met dubbele koppeling en maken gebruik van 48v mild hybride technologie. De instapper is de voorwielaangedreven X1 sDrive18i met 136 pk of de sDrive18d met 150 pk. Bij de volgende stap komt er direct vierwielaandrijving bij, de xDrive23i heeft 218 pk (204pk benzine en 14 pk elektropower) of 211 pk als diesel in de vorm van de xDrive23d (197pk + 19pk).

Een stuk interessanter voor de Nederlandse markt zijn de twee plug-in hybrides. De X1 xDrive25e haalt 245 pk uit een driecilinder met 136pk en 109 pk sterke elektromotor. Bij de X1 xDrive30e stijgt dit naar 326pk (driecilinder met 150pk + 177 pk). Beide X1 PHEV’s hebben een actieradius op elektriciteit die varieert tussen 88 en 92km.

Rijden met de iX1

Wielbasis en spoorbreedtes namen toe ten opzichte van de vorige generatie X1, het maakt de (i)X1 een gemoedelijke auto. Het elektrische xDrive systeem is bovendien vooral ingericht om veilig en comfortabel het vermogen op de weg kwijt te raken. Het is dus niet zoals in een M3 of M240i dat er “lekker” veel vermogen naar de achteras wordt gestuurd en de iX1 je weleens gaat verrassen. De iX1 stuurt prima, maar niet per se spannend. De aandrijfkrachten worden razendsnel verdeelt tussen voor- en achteras wat resulteert in een heel neutrale wegligging.

Voor het mooie zou de besturing iets zwaarder mogen zijn, wat overigens wel kan door de Sport stand te selecteren. Echter dan worden de standaard adaptieve dempers van de iX1 ook in een straffere stand gezet en dat wil je ook niet altijd. Knap is dat je meestal niet voelt dat de iX1 een heftige 1.985 kg weegt, bijna 500 kg meer dan de lichtste benzinevariant.

Waar is de iDrive controller!?

We hebben nogal een hang naar het verleden en daarmee raakten we verknocht aan de ronde draaiknop waarmee het infotaiment systeem is te bedienen. De BMW X1 en iX1 raakten de oude vertrouwde iDrive controller echter kwijt en het was toch even wennen tijdens de rijtest. Het 10,25 inch informatiedisplay en het Control Display met een schermdiagonaal van 10,7 inch laten zich bedienen via het scherm, wat vaak toch sneller werkt.

Deze versie van het iDrive systeem draait op BMW Operating System 8. BMW heeft sterk ingezet op slimme oplossingen (en weinig knoppen). Zet je de klimatisering op automatisch, dan gaat het systeem óók proberen de goede instelling voor stoel- en stuurverwarming te vinden. Schijnbaar werkt dat op termijn prima, maar bij iedere eerste kennismaking is het weer onhandig.

Gelukkig voor BMW is de rest van de indruk van de iX1 meer dan goed. De BMW cockpit doet vertrouwd aan met mooie materialen, fijne stoelen en een hele batterij aan assistentiesystemen. Standaard is Cruise Control met remfunctie en Approach Control Warning. Dat systeem signaleert nu ook tegemoetkomend verkeer bij naar links afslaan en voetgangers en fietsers bij naar rechts afslaan. De parkeerassistent met achteruitrijcamera en Reversing Assistant is ook onderdeel van de standaarduitrusting. Optioneel kan nog worden gekozen voor Steering and Lane Control Assistant, Active Cruise Control met Stop&Go functie, BMW Head-Up Display, maar ook Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder en Remote Theft Recorder.

Prijs en conclusie

De meest voordelige X1 is de €49.650 kostende sDrive18i, maar de stap naar de X1 xDrive25e 245 pk is erg klein, die kost namelijk € 50.986 euro. Voor de volledig elektrische iX1 xDrive30 is € 57.850 aan spaargeld nodig. De kleinste elektrische SUV van BMW (naast de iX3 en iX) valt daarmee midden tussen de diverse varianten van de XC40, Q4, EQA, Model Y en ID.4/ ID.5. Het is daarmee geen prijspakker, maar dat hoeft de BMW iX1 ook niet te zijn.

Met dank aan BMW en MINI Dubbelsteyn voor het lenen van de BMW iX1!